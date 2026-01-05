El día en imágenes alrededor del mundo

5 de enero 2026
Íbices siberianos pastan en un árbol de Navidad durante la alimentación de animales con árboles de Navidad sin usar en el zoológico de Berlín, Alemania, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

Íbices siberianos pastan en un árbol de Navidad durante la alimentación de animales con árboles de Navidad sin usar en el zoológico de Berlín, Alemania, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

el dia02
Un vehículo blindado que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

Un vehículo blindado que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

el dia07
Personas disfrutando del invierno en Blyth, Inglaterra, el lunes 5 de enero de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP)

Personas disfrutando del invierno en Blyth, Inglaterra, el lunes 5 de enero de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP)

el dia08
Devotos sikhs se reúnen para rendir homenaje en un templo en el aniversario del nacimiento de Guru Gobind Singh, el décimo gurú sikh, en Jammu, India, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Chann Anand)

Devotos sikhs se reúnen para rendir homenaje en un templo en el aniversario del nacimiento de Guru Gobind Singh, el décimo gurú sikh, en Jammu, India, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Chann Anand)

el dia10
Miembros de un grupo de danza posan para fotos en un río congelado en Harbin, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)

Miembros de un grupo de danza posan para fotos en un río congelado en Harbin, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)

el dia12
Patrulla policial en el centro de Caracas, Venezuela, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Cristian Hernandez)

Patrulla policial en el centro de Caracas, Venezuela, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Cristian Hernandez)

el dia13
Trabajadores funerarios preparan el cuerpo de Rosa Elena González, de 80 años, quien falleció después de que su apartamento fuera atacado durante un ataque estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro, en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 5 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Trabajadores funerarios preparan el cuerpo de Rosa Elena González, de 80 años, quien falleció después de que su apartamento fuera atacado durante un ataque estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro, en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 5 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

el dia14
Personas protestan frente al Tribunal Federal de Manhattan antes de la comparecencia formal del presidente venezolano Nicolás Maduro, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

Personas protestan frente al Tribunal Federal de Manhattan antes de la comparecencia formal del presidente venezolano Nicolás Maduro, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Stefan Jeremiah)

el dia15
El arzobispo ortodoxo Teodosie (centro) camina con clérigos y fieles al final de un servicio religioso junto al río Danubio en Harsova, Rumania, el lunes 5 de enero de 2026, un día antes de la celebración de la Epifanía. (Foto AP/Vadim Ghirda)

El arzobispo ortodoxo Teodosie (centro) camina con clérigos y fieles al final de un servicio religioso junto al río Danubio en Harsova, Rumania, el lunes 5 de enero de 2026, un día antes de la celebración de la Epifanía. (Foto AP/Vadim Ghirda)

el dia06
Policías portan un ataúd con el cuerpo de una de las seis víctimas italianas del incendio en el Aeropuerto Militar de Sion, cerca de Crans-Montana, Alpes suizos, el lunes 5 de enero de 2026. Un incendio devastador en el bar Le Constellation dejó muertos y heridos durante las celebraciones de Año Nuevo. (Foto AP/Antonio Calanni)

Policías portan un ataúd con el cuerpo de una de las seis víctimas italianas del incendio en el Aeropuerto Militar de Sion, cerca de Crans-Montana, Alpes suizos, el lunes 5 de enero de 2026. Un incendio devastador en el bar Le Constellation dejó muertos y heridos durante las celebraciones de Año Nuevo. (Foto AP/Antonio Calanni)

el dia05
Trabajadores médicos retiran los escombros de una clínica privada dañada después de que, según funcionarios ucranianos, un dron ruso impactara una habitación de hospital y matara a un paciente, en Kiev, Ucrania, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Trabajadores médicos retiran los escombros de una clínica privada dañada después de que, según funcionarios ucranianos, un dron ruso impactara una habitación de hospital y matara a un paciente, en Kiev, Ucrania, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

el dia03
Activistas del Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) Liberación queman una efigie de Donald Trump durante una protesta contra una operación militar estadounidense que expulsó del país al líder venezolano Nicolás Maduro, cerca del consulado estadounidense, en Calcuta, India, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Bikas Das)

Activistas del Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) Liberación queman una efigie de Donald Trump durante una protesta contra una operación militar estadounidense que expulsó del país al líder venezolano Nicolás Maduro, cerca del consulado estadounidense, en Calcuta, India, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Bikas Das)

el dia04
Un nadador sale de una piscina tras saltar al agua helada en Harbin, provincia china de Heilongjiang, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)

Un nadador sale de una piscina tras saltar al agua helada en Harbin, provincia china de Heilongjiang, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Ng Han Guan)

Fuegos artificiales estallan sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Rick Rycroft)

La gente reza en la playa de Copacabana durante una ceremonia en honor a Yemanjá, la diosa del mar de la religión yoruba, en Río de Janeiro, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

