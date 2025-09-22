El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

22 de septiembre 2025 · 14:06hs
Miembros de la Orden Druida realizan una ceremonia para celebrar el equinoccio de otoño en Primrose Hill en Londres, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Aaron Chown/PA vía AP)

Cascos de motos en el piso del santuario católico de Fátima, pertenecientes a los motociclistas que acudieron para bendecirlos en la 10ª Peregrinación de Bendición de Cascos, que atrae a decenas de miles de personas, en el santuario católico de Fátima, en Fátima, Portugal, el domingo 21 de septiembre de 2025. (AP Photo/Ana Brigida)

Un sacerdote bendice los cascos de varios motociclistas en la 10ª Peregrinación de Bendición de Cascos, que atrae a decenas de miles de personas, en el santuario católico de Fátima, en Fátima, Portugal, el domingo 21 de septiembre de 2025. (AP Foto/Ana Brigida)

Manifestantes entran a la Estación Central durante enfrentamientos con la policía tras la marcha de apoyo a Palestina en Milán, Italia, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Marco Ottico/Lapresse vía AP)

Manifestantes entran a la Estación Central durante enfrentamientos con la policía tras la marcha de apoyo a Palestina en Milán, Italia, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Marco Ottico/Lapresse vía AP)

El australiano Hamish McKenzie compite durante la prueba contrarreloj individual masculina sub-23 en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Kigali, Ruanda, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jerome Delay)

La gente participa en una manifestación como parte de una protesta nacional y huelga general contra la guerra en Gaza, en Roma, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Personas flamean una bandera palestina gigante mientras participan en una manifestación como parte de una protesta nacional y huelga general contra las matanzas en Gaza, en Roma, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Judíos ortodoxos rezan ante la tumba del rabino Nachman, bisnieto del fundador del movimiento jasídico, para celebrar el Año Nuevo judío en la ciudad de Uman, a 200 kilómetros (125 millas) al sur de Kiev, la capital de Ucrania, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Devotos hindúes indios ofrecen flores a artistas vestidos como deidades hindúes. Festival de Dussehra, también conocido como Vijayadashami, el día en que Rama mató al rey demonio Ravana, quien había secuestrado a Sita, su esposa, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)

Migrantes venezolanos parten de Jaque, en la costa pacífica de Panamá, rumbo a Jurado, Colombia, de regreso a casa tras no poder ingresar a Estados Unidos, el viernes 19 de septiembre de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix)

Una bailarina actúa en la pasarela en el final del desfile de Susan Fang en el Barbican durante la semana de la moda de Londres, Londres, Reino Unido. Fotografía: Jeff Spicer/Getty Images

Sacerdotes participan en la manifestación

Imágenes de una cámara corporal donde se ve a agentes de prisiones golpeando a Robert Brooks, un hombre negro esposado, en el Centro Correccional Marcy, en el condado de Oneida, Nueva York, el 9 de diciembre de 2024. Un exguardia penitenciario fue condenado a 15 años de cárcel por la golpiza fatal al hombre de color. (Fiscalía General del Estado de Nueva York vía AP, archivo)

Manifestantes se enfrentan con la policía antidisturbios durante una marcha como parte de una protesta nacional y huelga general contra la guerra en Gaza, en Milán, el lunes 22 de septiembre de 2025. (Claudio Furlan/LaPresse vía AP)

Reclusos hacen fila para recibir una comida proporcionada por la cárcel, conocida como vori-vori, en la prisión de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el 10 de julio de 2024. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Manifestantes portan máscaras de políticos durante una manifestación del grupo Stop Trump Coalition contra la visita de estado del presidente Donald Trump en Londres, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Foto AP/Kin Cheung)

El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

