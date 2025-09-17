El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

17 de septiembre 2025 · 13:32hs
El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila de Gran Bretaña observan una exhibición especial de artículos de la Colección Real relacionados con los Estados Unidos de América, en el Salón Verde del Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Foto AP/Evan Vucci)

De izquierda a derecha: la princesa Catalina de Gales, el príncipe Guillermo, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, el rey Carlos III y la reina Camila durante una ceremonia de llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Foto AP/Evan Vucci)

El italiano Mattia Furlani compite en la final masculina de salto de longitud en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ashley Landis)

El catarí Bassem Hemeida (izquierda) se cae durante la semifinal masculina de 400 metros con vallas del Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Foto AP/Bernat Armangue)

Las tropas escocesas tocan la gaita mientras el presidente Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña pasan revista a la Guardia de Honor tras su llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, Pool)

Miembros del personal de tierra en el aeropuerto de Schiphol hacen huelga durante una disputa en curso con KLM por condiciones de trabajo injustas, Ámsterdam, Países Bajos. Fotografía: Ramon van Flymen/ANP/AFP/Getty

Una pancarta que representa al primer ministro, Robert Fico, que dice

Un pastor refresca su ganado en un río durante un día caluroso, Peshawar, Pakistán. Fotografía: Bilawal Arbab/EPA

Jóvenes bomberos groenlandeses participan en el entrenamiento básico del Ártico, supervisado por el ejército danés, Sisimiut, Groenlandia. Fotografía: Ebrahim Noroozi/AP

Jung Chung-rae, líder del principal partido democrático de la oposición, quema incienso en el Parque de la Paz durante un homenaje a las víctimas de una masacre de 1948-1954, Jeju, Corea del Sur. Fotografía: Yonhap/EPA

Refugiados afganos esperan la deportación cuando llegan en sus camiones a la frontera entre Pakistán y Afganistán, Torkham, Pakistán. Fotografía: Abdul Majeed/AFP/Getty

Las ambulancias transportan a los heridos al hospital Nasser para recibir tratamiento después de que el ejército israelí abriera fuego contra los palestinos reunidos para recibir ayuda en la ciudad, Rafah, Gaza. Fotografía: Abed Rahim Khatib/Anadolu/Getty

Manifestantes portan máscaras de políticos durante una manifestación del grupo Stop Trump Coalition contra la visita de estado del presidente Donald Trump en Londres, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Foto AP/Kin Cheung)

Luigi Mangione, acusado de disparar fatalmente al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, comparece ante el tribunal estatal de Manhattan en Nueva York, el martes 16 de septiembre de 2025. (Steven Hirsch/New York Post vía AP, Pool)

El sueco Armand Duplantis establece un nuevo récord mundial en la final masculina de salto con pértiga en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Pawel Kopczynski/Pool Photo vía AP)

