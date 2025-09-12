El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | mundo
12 de septiembre 2025 · 13:34hs
el dia01
Creyentes y sacerdotes ortodoxos rusos asisten a una procesión religiosa por la Avenida Nevski para conmemorar el aniversario del Monasterio de San Alejandro Nevski, en San Petersburgo, Rusia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Creyentes y sacerdotes ortodoxos rusos asisten a una procesión religiosa por la Avenida Nevski para conmemorar el aniversario del Monasterio de San Alejandro Nevski, en San Petersburgo, Rusia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

el dia04
Policías cargan el cuerpo del agente Uttam Thapa, asesinado durante las protestas anticorrupción que estallaron tras la revocación de la prohibición de las redes sociales durante su cremación en Pashupatinath, Katmandú, Nepal, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Policías cargan el cuerpo del agente Uttam Thapa, asesinado durante las protestas anticorrupción que estallaron tras la revocación de la prohibición de las redes sociales durante su cremación en Pashupatinath, Katmandú, Nepal, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

el dia05
Un grupo de prisioneros liberados por las autoridades bielorrusas escucha un antiguo himno interpretado por un coro con antiguas banderas bielorrusas durante una conferencia de prensa en Vilna, Lituania, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Un grupo de prisioneros liberados por las autoridades bielorrusas escucha un antiguo himno interpretado por un coro con antiguas banderas bielorrusas durante una conferencia de prensa en Vilna, Lituania, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

el dia06
Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes trabajan en el lugar de un apuñalamiento en un hotel del Kibutz Tzova, en las afueras de Jerusalén, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes trabajan en el lugar de un apuñalamiento en un hotel del Kibutz Tzova, en las afueras de Jerusalén, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

el dia07
Manifestantes pro-Ucrania sostienen pancartas y banderas durante una protesta contra el Teatro Real de Ópera de Londres, ya que la casa había designado a una cantante de ópera rusa para interpretar el papel principal en la ópera

Manifestantes pro-Ucrania sostienen pancartas y banderas durante una protesta contra el Teatro Real de Ópera de Londres, ya que la casa había designado a una cantante de ópera rusa para interpretar el papel principal en la ópera "Tosca" de Giacomo Puccini, el jueves 11 de septiembre de 2025. (AP Foto/Joanna Chan)

el dia08
Harry Ford, de los Marineros de Seattle, es rociado con crema de afeitar por Cal Raleigh tras su elevado de sacrificio para dejar en el terreno a los Angelinos de Los Ángeles durante la duodécima entrada de un partido de béisbol el jueves 11 de septiembre de 2025 en Seattle. (Foto AP/John Froschauer)

Harry Ford, de los Marineros de Seattle, es rociado con crema de afeitar por Cal Raleigh tras su elevado de sacrificio para dejar en el terreno a los Angelinos de Los Ángeles durante la duodécima entrada de un partido de béisbol el jueves 11 de septiembre de 2025 en Seattle. (Foto AP/John Froschauer)

el dia10
Un hombre se burla de un soldado que patrulla el barrio Siloé, en Cali, Colombia, el jueves 11 de septiembre de 2025. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Un hombre se burla de un soldado que patrulla el barrio Siloé, en Cali, Colombia, el jueves 11 de septiembre de 2025. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

el dia11
Un sistema antiaéreo avanza antes de un desfile militar programado para el 20 de septiembre en Belgrado, la capital serbia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)

Un sistema antiaéreo avanza antes de un desfile militar programado para el 20 de septiembre en Belgrado, la capital serbia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)

el dia03
Vehículos blindados del ejército serbio avanzan antes de un desfile militar programado para el 20 de septiembre en Belgrado, la capital serbia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)

Vehículos blindados del ejército serbio avanzan antes de un desfile militar programado para el 20 de septiembre en Belgrado, la capital serbia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)

el dia12
Una modelo se retoca el maquillaje detrás del escenario antes de presentar la creación de Yingzhishang durante la Semana de la Moda de China SS2026, en Beijing, China, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahesh Kumar A.)

Una modelo se retoca el maquillaje detrás del escenario antes de presentar la creación de Yingzhishang durante la Semana de la Moda de China SS2026, en Beijing, China, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahesh Kumar A.)

el dia13
Un mural en honor al activista político conservador estadounidense Charlie Kirk, después de que fuera asesinado a tiros mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre, Ashdod, Israel. Fotografía: Abir Sultan/EPA

Un mural en honor al activista político conservador estadounidense Charlie Kirk, después de que fuera asesinado a tiros mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre, Ashdod, Israel. Fotografía: Abir Sultan/EPA

el dia14
El luchador de sumo nosato Daiki, clasificado como gran campeón, participa en una ceremonia de entrada al ring en los terrenos del santuario Nomi no Sukune, antes del inicio del gran torneo de sumo de 15 días en la capital japonesa, Tokio, Japón. Fotografía: Japan Pool / JIJI Press / AFP / Getty Images

El luchador de sumo nosato Daiki, clasificado como gran campeón, participa en una ceremonia de entrada al ring en los terrenos del santuario Nomi no Sukune, antes del inicio del gran torneo de sumo de 15 días en la capital japonesa, Tokio, Japón. Fotografía: Japan Pool / JIJI Press / AFP / Getty Images

el dia15
El portaaviones estadounidense USS Gerald R Ford, en su camino hacia el fiordo de Oslo. El barco es el buque de guerra más grande del mundo, Drøbak, Noruega. Fotografía: Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images

El portaaviones estadounidense USS Gerald R Ford, en su camino hacia el fiordo de Oslo. El barco es el buque de guerra más grande del mundo, Drøbak, Noruega. Fotografía: Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images

el dia02
Creyentes y sacerdotes ortodoxos rusos asisten a una procesión religiosa por la Avenida Nevski para conmemorar el aniversario del Monasterio de San Alejandro Nevski, en San Petersburgo, Rusia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Creyentes y sacerdotes ortodoxos rusos asisten a una procesión religiosa por la Avenida Nevski para conmemorar el aniversario del Monasterio de San Alejandro Nevski, en San Petersburgo, Rusia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

el dia09
Bomberos rocían agua a un camión cisterna de gas que explotó bajo un paso elevado en Ciudad de México, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Tristan Velazquez)

Bomberos rocían agua a un camión cisterna de gas que explotó bajo un paso elevado en Ciudad de México, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Tristan Velazquez)

Un profesor de la Escuela de Arte Gurukul termina una obra de arte para rendir homenaje a Charlie Kirk, quien fue asesinado a tiros en Utah, Estados Unidos, el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Rajanish Kakade)

El día en imágenes alrededor del mundo

Agentes de la policía antidisturbios se posicionan frente a un restaurante en llamas durante el movimiento de protesta «Bloquons Tout» (Bloqueen todo) en París, Francia, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Foto AP/Thibault Camus)

El día en imágenes alrededor del mundo

mundo actualidad imágenes
Noticias relacionadas
Un manifestante con chaleco antibalas de policía y escudo grita consignas en el Singha Durbar, sede de los ministerios y oficinas del gobierno de Nepal, durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

El día en imágenes alrededor del mundo

La policía israelí y los equipos de rescate inspeccionan el lugar de un tiroteo perpetrado por dos palestinos armados, en el que murieron varias personas y otras resultaron heridas en una parada de autobús en Jerusalén, el lunes 8 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)

El día en imágenes alrededor del mundo

Los miembros del grupo Jesus Bikers de Alemania presentan un BMW R18 personalizado al Papa León para que lo firme en una audiencia general en la Plaza de San Pedro. El vehículo será subastado con fines benéficos, Ciudad del Vaticano. Fotografía: Vatican Media / AFP / Getty Images

El día en imágenes alrededor del mundo

El actor Gerard Depardieu llega con su abogado Jeremie Assous a juicio por las presuntas agresiones sexuales a dos mujeres durante una película de 2021, el lunes 24 de marzo de 2025 en París. El actor irá a un nuevo juicio por presunta violación y agresión sexual. (Foto AP/Aurelien Morissard, archivo)

El día en imágenes alrededor del mundo

Ver comentarios

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

El gobernador de Santa Fe se reunió en Córdoba junto a otros mandatrios provinciales. Estreno del frente nacional de cara a la campaña de las elecciones del 26 de octubre

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Lo más importante
Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Ovación
La política de Newells menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

Por Luis Castro
Ovación

La política de Newell's menciona a Gerardo Martino, pero el Tata sólo escucha y da su parecer

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Central transita una insólita y curiosa condena penal cada vez que juega contra Boca

Queremos organizar el próximo Mundial de Clubes: la frase que entusiasmó al presidente de la Fifa

"Queremos organizar el próximo Mundial de Clubes": la frase que entusiasmó al presidente de la Fifa

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa