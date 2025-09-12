Creyentes y sacerdotes ortodoxos rusos asisten a una procesión religiosa por la Avenida Nevski para conmemorar el aniversario del Monasterio de San Alejandro Nevski, en San Petersburgo, Rusia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)
Policías cargan el cuerpo del agente Uttam Thapa, asesinado durante las protestas anticorrupción que estallaron tras la revocación de la prohibición de las redes sociales durante su cremación en Pashupatinath, Katmandú, Nepal, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Niranjan Shrestha)
Un grupo de prisioneros liberados por las autoridades bielorrusas escucha un antiguo himno interpretado por un coro con antiguas banderas bielorrusas durante una conferencia de prensa en Vilna, Lituania, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)
Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes trabajan en el lugar de un apuñalamiento en un hotel del Kibutz Tzova, en las afueras de Jerusalén, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahmoud Illean)
Manifestantes pro-Ucrania sostienen pancartas y banderas durante una protesta contra el Teatro Real de Ópera de Londres, ya que la casa había designado a una cantante de ópera rusa para interpretar el papel principal en la ópera "Tosca" de Giacomo Puccini, el jueves 11 de septiembre de 2025. (AP Foto/Joanna Chan)
Harry Ford, de los Marineros de Seattle, es rociado con crema de afeitar por Cal Raleigh tras su elevado de sacrificio para dejar en el terreno a los Angelinos de Los Ángeles durante la duodécima entrada de un partido de béisbol el jueves 11 de septiembre de 2025 en Seattle. (Foto AP/John Froschauer)
Un hombre se burla de un soldado que patrulla el barrio Siloé, en Cali, Colombia, el jueves 11 de septiembre de 2025. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)
Un sistema antiaéreo avanza antes de un desfile militar programado para el 20 de septiembre en Belgrado, la capital serbia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)
Vehículos blindados del ejército serbio avanzan antes de un desfile militar programado para el 20 de septiembre en Belgrado, la capital serbia, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Darko Vojinovic)
Una modelo se retoca el maquillaje detrás del escenario antes de presentar la creación de Yingzhishang durante la Semana de la Moda de China SS2026, en Beijing, China, el viernes 12 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mahesh Kumar A.)
Un mural en honor al activista político conservador estadounidense Charlie Kirk, después de que fuera asesinado a tiros mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre, Ashdod, Israel. Fotografía: Abir Sultan/EPA
El luchador de sumo nosato Daiki, clasificado como gran campeón, participa en una ceremonia de entrada al ring en los terrenos del santuario Nomi no Sukune, antes del inicio del gran torneo de sumo de 15 días en la capital japonesa, Tokio, Japón. Fotografía: Japan Pool / JIJI Press / AFP / Getty Images
El portaaviones estadounidense USS Gerald R Ford, en su camino hacia el fiordo de Oslo. El barco es el buque de guerra más grande del mundo, Drøbak, Noruega. Fotografía: Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images
Bomberos rocían agua a un camión cisterna de gas que explotó bajo un paso elevado en Ciudad de México, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Tristan Velazquez)