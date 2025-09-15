La suiza Ditaji Kambundji compite con la estadounidense Masai Russell, la nigeriana Tobi Amusan, la estadounidense Grace Stark y la jamaiquina Danielle Williams en la final femenina de 100 metros con vallas del Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Abbie Parr)
El artista visual palestino Yousef Awad, de 48 años, exhibe una sección de su obra "Diez Metros", que representa el sufrimiento de los palestinos en Gaza, en su estudio de arte en el campo de refugiados de Ein Arik, en Cisjordania, al oeste de Ramala. (Foto AP/Nasser Nasser)
Mujeres hindúes con atuendos tradicionales posan para los medios mientras practican la Garba, una danza tradicional del estado de Gujarat, durante un ensayo previo al Navratri o festival de las nueve noches, en Ahmedabad, India, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)
Tropas rusas cargan un misil Iskander en un lanzador móvil durante los ejercicios militares conjuntos ruso-bielorrusos en un lugar no revelado de la región de Kaliningrado, Rusia. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso vía AP)
Las modelos se preparan entre bastidores antes de presentar las creaciones de Jason Wu durante la semana de la moda de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Fotografía: Caitlin Ochs/Reuters
Katy Perry actúa en el escenario durante un festival de música, São Paulo, Brasil. Fotografía: Sebastião Moreira/EPA
Ja Rule se presenta en el PNC Music Pavilion en Carolina del Norte, Charlotte, Estados Unidos. Fotografía: Jeff Hahne / Getty Images
Una vista de dron muestra un camión de reparto de refrescos en un socavón en Iztapalapa, un municipio de la Ciudad de México, Ciudad de México, México. Fotografía: Alcaldía de Iztapalapa/Reuters
Con una prenda tradicional mexicana, Rosa Gayton posa para un retrato mientras sostiene un cartel que dice: "Nadie es ilegal en tierras robadas", afuera de una instalación de ICE, días después de que Donald Trump ordenara una mayor presencia de las fuerzas del orden federales e intensificara las acciones de aplicación de la ley de inmigración por parte del Departamento de Seguridad Nacional, en Illinois. Fotografía: Octavio Jones/Reuters
Hombres buscan artículos para rescatar de los restos de un edificio después de que un incendio destruyera una comunidad pobre, dejando a cientos de personas sin hogar, Manila, Filipinas. Fotografía: Joeal Calupitan/AP
La Torre del Soldado Desconocido, en el barrio de Rimal, hecha un montículo de escombros, fue destruida por un bombardeo israelí durante la noche. Fotografía: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images
Rescatistas trabajan en el lugar de los ataques con aviones no tripulados en el distrito de Nizhyn. Las tropas rusas atacaron a los rescatistas que estaban extinguiendo un incendio en una instalación de infraestructura crítica que estalló como resultado de ataques con drones, según el servicio estatal de emergencias. Al menos cuatro rescatistas resultaron heridos. Fotografía: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/EPA
Ted Ryan, gerente de marca y legado de Ford, habla frente a un Ford Modelo T clásico durante una entrevista en la actual sede mundial de Ford, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Dearborn, Michigan. (Foto AP/Ryan Sun)
Palestinos examinan los escombros de un edificio destruido en un ataque israelí en la ciudad de Gaza el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Yousef Al Zanoun)
El sueco Armand Duplantis establece un nuevo récord mundial en la final masculina de salto con pértiga en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Pawel Kopczynski/Pool Photo vía AP)