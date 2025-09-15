el dia10

Con una prenda tradicional mexicana, Rosa Gayton posa para un retrato mientras sostiene un cartel que dice: "Nadie es ilegal en tierras robadas", afuera de una instalación de ICE, días después de que Donald Trump ordenara una mayor presencia de las fuerzas del orden federales e intensificara las acciones de aplicación de la ley de inmigración por parte del Departamento de Seguridad Nacional, en Illinois. Fotografía: Octavio Jones/Reuters