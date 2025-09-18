El presidente Donald Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, ofrecen una conferencia de prensa conjunta en Chequers, cerca de Aylesbury, Inglaterra, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Evan Vucci)
La alemana Caroline Joyeux intenta la final de triple salto femenino en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Matthias Schrader)
Manifestantes asisten a una manifestación convocada por los principales sindicatos para oponerse a los recortes presupuestarios, en París, Francia, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Thibault Camus)
Manifestantes encienden bengalas durante una manifestación convocada por los principales sindicatos para oponerse a los recortes presupuestarios, en París, Francia, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Thibault Camus)
Miembros del coro admiran los paneles de un nuevo mural pintado por el artista Adam Cvijanovic durante su inauguración en la Catedral de San Patricio el miércoles 17 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Diane Bondareff/AP Content Services para la Arquidiócesis de Nueva York)
Agentes de policía montan guardia durante una manifestación convocada por importantes sindicatos para oponerse a los recortes presupuestarios, en París, Francia, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Aurelien Morissard)
Magali Vargas posa mientras limpia el piso del pabellón reservado para reclusos transgénero en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, Paraguay, el 30 de agosto de 2024. (Foto AP/Rodrigo Abd)
Bailarines participan en un ensayo general de Black Sabbath - The Ballet, Birmingham, Inglaterra. Fotografía: Katja Ogrin/Getty Images
Un mero nada junto a un buzo en el parque nacional marino de Ras Mohammed, Sharm El Sheikh, Egipto. Fotografía: Anadolu/Getty Images
Palestinos, con ollas y sartenes, hacen fila para recibir comidas calientes mientras una organización benéfica distribuye alimentos en el campamento de Nuseirat en medio del bloqueo israelí en curso y los ataques que restringen severamente el acceso a los alimentos. Ciudad de Gaza. Fotografía: Anadolu/Getty Images
Modelos desfilan en el desfile de Agatha Ruiz De La Prada durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en Ifema, Madrid, España. Fotografía: Pablo Cuadra/Getty Images
Una guardia de honor de la Royal Air Force hace fila afuera de Chequers, la residencia de campo del primer ministro, para la llegada de Donald Trump, Ellesborough, Inglaterra. Fotografía: Neil Hall/EPA
La gente participa en una protesta como parte de un día de manifestaciones y huelgas convocadas por los sindicatos por el presupuesto nacional de Francia, Marsella, Francia. Fotografía: Miguel Medina/AFP/Getty Images
La estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone celebra tras ganar la final femenina de 400 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ashley Landis)
Reclusos hacen fila para recibir una comida proporcionada por la cárcel, conocida como "vori-vori", en la prisión de Tacumbú en Asunción, Paraguay, el 10 de julio de 2024. (Foto AP/Rodrigo Abd)