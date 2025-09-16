Palestinos examinan los escombros de un edificio destruido en un ataque israelí en la ciudad de Gaza el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Yousef Al Zanoun)
La gente observa los fuegos artificiales durante la celebración del Día de la Independencia en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jon Orbach)
Personas detenidas por la agencia de inmigración ICE en el Aeropuerto Internacional Portsmouth en Pease, Nueva Hampshire, el 16 de agosto del 2025. (AP foto)
ARCHIVO - Robert Redford posa para un retrato durante el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, el 21 de enero de 2010. El reconocido actor y director falleció hoy a los 89 años. (Foto AP/Carlo Allegri, Archivo)
El estadounidense Cordell Tinch celebra tras ganar la medalla de oro en la final masculina de 110 metros con vallas del Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, el martes 16 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eugene Hoshiko)
El director del FBI, Kash Patel, comparece ante el Comité Judicial del Senado para su primera audiencia de supervisión, el martes 16 de septiembre de 2025, en el Capitolio de Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Científicos y veterinarios capturan un delfín rosado en el río Amazonas para realizarle controles de salud en Puerto Nariño, Colombia, el domingo 7 de septiembre de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara)
El humo se eleva al cielo tras un ataque militar israelí en la Franja de Gaza, visto desde el sur de Israel, el martes 16 de septiembre de 2025. (Foto AP/Leo Correa)
Oficiales del Departamento de Policía Metropolitana, el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) monitorean un partido de fútbol americano entre Bell Multicultural y Archbishop Carroll, el viernes 12 de septiembre de 2025, en la escuela secundaria Cardozo, en el barrio de Columbia Heights, Washington. (Foto AP/Pablo Martínez Monsivais)
Barcos pesqueros se dirigen al Mar de China Oriental después de que terminara una moratoria de pesca de cuatro meses y medio en la provincia de Zhejiang, en el este de China, Ningbo, China. Fotografía: AFP/Getty Images
Los sirios esperan para salir del aeropuerto de Rotterdam La Haya. Según el Ministerio de Asilo y Migración de los Países Bajos, 84 adultos y niños sirios se registraron para el retorno voluntario, Rotterdam, Países Bajos. Fotografía: Rob Engelaar/EPA
Palestinos desplazados huyen del norte de Gaza y se trasladan hacia el sur después de que Israel les ordenara abandonar la ciudad de Gaza. Fotografía: Mahmoud Issa/Reuters
Luigi Mangione, acusado de disparar fatalmente al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, comparece ante el tribunal estatal de Manhattan en Nueva York, el martes 16 de septiembre de 2025. (Steven Hirsch/New York Post vía AP, Pool)