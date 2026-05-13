El gobierno relativizó la marcha federal universitaria: "El número no es importante"

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que la ley de financiamiento universitario "nació muerta", porque "viola el primer principio, que es el presupuestario". El funcionario señaló que la movilización fue organizada por "opositores"

Tan solo horas después de la cuarta marcha federal universitaria , el gobierno relativizó la movilización que se llevó adelante este martes por la tarde en diferentes puntos del país. "Se pueden juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí", expresó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en declaraciones radiales.

Además, el funcionario público aseguró que la movilización fue "organizada por los partidos opositores". En Rosario, la manifestación de este martes fue multitudinaria: fueron más de 10 cuadras de columnas de marcha, y hubo un acto de cierre que colmó el Monumento Nacional a la Bandera y el parque aledaño.

“La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“, siguió Álvarez, subsecretaria de Políticas Universitarias, en conversación con Radio Mitre.

En ese mismo marco, el oficialista reafirmó: "La ley de financiamiento universitario nació muerta , porque viola el principio presupuestario".

Por otra parte, el funcionario nacional aseguró que el derecho a manifestarse "está garantizado": "Pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, agregó.

La multitudinaria marcha universitaria que tuvo lugar en Rosario

Un nuevo reclamo universitario se llevó adelante este martes en Rosario. Alumnos, docentes, trabajadores no docentes, grandes, chicos y hasta familias enteras colmaron más de diez cuadras céntricas y marcharon hasta el Monumento, donde se hizo el acto de cierre. La protesta buscó visibilizar una vez más la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

La actividad comenzó a las 15.30 con una concentración en plaza San Martín. A partir de esa hora, los rosarinos empezaron a llegar al punto de encuentro. Bombos, pancartas, en familia, con amigos, jóvenes y grandes: todos se reunieron en defensa de la universidad pública.

Lo cierto es que, antes de empezar el recorrido por el centro de la ciudad, las calles que rodean a la plaza estaban colapsadas por la multitud. Una marea de gente se acercó para participar de esta nueva movilización, la cuarta marcha federal bajo el gobierno de Javier Milei.

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No participaron sólo integrantes de organizaciones políticas y gremiales. Fueron muchísimos los que se acercaron a marchar sin encolumnarse detrás de una bandera partidaria. La educación pública tiene eso: a pesar de las adversidades, mueve multitudes.