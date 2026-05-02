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Donald Trump amenazó con "tomar el control" sobre Cuba "casi de inmediato"

El presidente de Estados Unidos afirmó que podría movilizar un portaaviones al Caribe. No obstante, afirmó que primero va a "terminar el trabajo" en Irán

2 de mayo 2026 · 15:49hs
El presidente de Estados Unidos

Foto: AP Foto/Evan Vucci.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de un ataque a Cuba

En una nueva jugada geopolítica, Donald Trump aseguró que Estados Unidos "tomará el control" sobre Cuba "casi de inmediato". En este marco, amenazó con movilizar un portaaviones hacia el Caribe. Sin embargo, el mandatario expresó que primero va a "terminar el trabajo" en Irán.

Las declaraciones de Trump se dieron en la cena organizada por el Forum Club en West Palm Beach, Florida, de la que participaron referentes políticos y empresarios. Allí afirmó que, una vez finalizadas las operaciones en Medio Oriente, podría ordenar que el portaaviones USS Abraham Lincoln viaje hacia el Caribe.

Trump amenazó con movilizar un portaaviones al Caribe

El presidente estadounidense afirmó este viernes que el portaaviones estadounidense podría detenerse "a unos 100 metros de la costa" de la isla, desde donde los cubanos, según su discurso, dirían "muchas gracias, nos rendimos".

Este mismo viernes la administración Trump redobló las sanciones contra la isla. Se trata de medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

>> Leer más: Trump dijo que EEUU prorrogará indefinidamente el alto al fuego con Irán

La respuesta de Díaz Canel

Tras las declaraciones de Trump, Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, afirmó: "Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba".

"El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes. La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación", expresó Díaz Canel a través de la red social X, ex Twitter.

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Y cerró: "Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional".

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