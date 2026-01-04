Cómo está Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: largas filas para comprar alimentos y combustibles

Tras los bombardeos en Caracas, Venezuela amaneció con colas en supermercados y estaciones de servicio, vuelos suspendidos y fuerte incertidumbre

Las primeras horas de este domingo encontraron a Venezuela sumida en la incertidumbre. Luego de los bombardeos registrados durante la madrugada en Caracas y de la confirmación de la captura de Nicolás Maduro y su esposa , gran parte del país se encuentra en estado de alerta, con largas filas en farmacias, supermercados y estaciones de servicio, impulsadas por el temor a un eventual desabastecimiento.

A partir de las 3 de la madrugada, apenas una hora después de la ofensiva militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , comenzaron a multiplicarse las escenas de compras nerviosas en distintas regiones del país. En estados como Miranda, Mérida, Táchira, Lara, Falcón, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Bolívar, Apure y Portuguesa, los pocos comercios que abrieron lo hicieron con persianas a medio levantar y con restricciones en el ingreso de clientes.

“Salí a esa hora porque no sabemos qué puede pasar y no tenía suficiente comida en casa”, relató un vecino del oeste de Maracaibo al medio Efecto Cocuyo mientras aguardaba en la fila de una carnicería. En la misma ciudad, otros optaron por cargar combustible en plena madrugada. “Es mejor ser precavido. Fui y llené el tanque”, contó otro residente.

En Mérida, las colas en supermercados durante la mañana recordaban a las escenas de 2017, cuando el país atravesaba uno de los picos más altos de escasez. Testimonios recogidos por medios locales coincidieron en describir calles casi vacías, con movimiento concentrado únicamente en los comercios que vendían alimentos. En Maracaibo, algunos establecimientos reportaron faltantes de pollo y huevos, mientras que en otras ciudades se observaron góndolas de lácteos y cavas de carnes vacías.

#EnVideo | #EfectoCocuyo realizó un recorrido por el oeste de Caracas, específicamente en El Paraíso, donde se observaron extensas colas de personas en supermercados y farmacias.

Desde la madrugada de este sábado, Estados Unidos llevó a cabo ataques militares a gran escala en…



— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 3, 2026

La situación se repitió en Guanare y Acarigua-Araure, en el estado Portuguesa, donde los corredores comerciales permanecieron desolados hasta el mediodía. En algunos supermercados se colocaron carteles que limitaron la compra a seis unidades del mismo producto por persona, como medida preventiva ante el incremento abrupto de la demanda.

A pesar del clima de zozobra, la distribución de combustible se mantenía operativa en varias ciudades, aunque con colas en estaciones de servicio. En contraste, en Táchira las plantas de distribución de gas fueron cerradas y se ordenó a los usuarios regresar a sus casas hasta nuevo aviso.

En el plano político y de seguridad, los llamados a movilizarse realizados por funcionarios del oficialismo no tuvieron una respuesta masiva. En Caracas, solo pequeños grupos se concentraron en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, mientras que en otras ciudades se observaron despliegues de fuerzas de seguridad y colectivos motorizados recorriendo las calles.

Vuelos suspendidos en Venezuela

El impacto del operativo también se reflejó en el transporte. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanecía cerrado, sin vuelos nacionales ni internacionales, al igual que el aeropuerto Cipriano Castro, en San Antonio del Táchira, donde fueron suspendidas varias partidas y arribos.

En cuanto a las fronteras terrestres, los principales pasos con Colombia permanecían abiertos en los estados Táchira, Zulia y Apure, aunque con refuerzos de seguridad del lado colombiano. En el Puente Internacional Simón Bolívar, el gobierno de Colombia desplegó tanquetas militares como medida preventiva. En cambio, la frontera con Brasil, en el estado Bolívar, continuaba cerrada, con custodia militar en ambos lados.

Mientras tanto, en las filas de supermercados y estaciones de servicio se repetían las mismas preguntas, aún sin respuesta oficial clara: quién gobernará ahora Venezuela y qué ocurrirá en las próximas horas.

Maduro ya está en Estados Unidos

Tras su captura, Maduro fue llevado en helicóptero desde territorio venezolano y trasladado primero a la base militar Stewart, en Nueva York. Allí fue registrado por cadenas norteamericanas descendiendo del avión USS Iwo Jima escoltado por agentes federales, entre ellos personal del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Posteriormente fue trasladado en caravana de vehículos policiales al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Imágenes difundidas por la Casa Blanca lo mostraron esposado y vistiendo sandalias, escoltado por agentes de la DEA dentro de las instalaciones. En un video divulgado por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, Maduro, de 63 años, se lo escuchó decir en inglés “Good evening, happy new year” (“Buenas noches, feliz año nuevo”) y, en español, “qué triste”.

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 4, 2026

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó a CNN que el traslado y la custodia se realizaron durante la noche del sábado, en medio de fuerte presencia de fuerzas federales.

Gobierno interino en Venezuela

Mientras tanto, en Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma de forma temporal la presidencia para garantizar la continuidad administrativa del país. Según la interpretación de la Constitución venezolana, la vicepresidenta asume cuando hay ausencia temporal o absoluta del presidente.

En el comunicado oficial del tribunal se estableció que Rodríguez ejercerá “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela… con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.