China crea réplicas de los portaaviones de Estados Unidos

China se toma en serio su confrontación con Estados Unidos en el Pacífico . Imágenes satelitales del 1 de enero de un lugar de pruebas en el desierto de Gobi, en el extremo oeste de China, muestran una replica a escala real del último portaaviones de Estados Unidos, el Gerald Ford . El detalle de la reconstrucción es sorprendente y no es la única: otras naves de la Armada de Washington también surgen en el paisaje . Se trata sin dudas de un sitio de entrenamiento para los pilotos chinos , que así toman real dimensión de sus futuros objetivos. También se deben entrenar los equipos que disparan misiles antinave desde buques o desde tierra. El caso recuerda a Pearl Harbor: antes de atacar la base naval de EEUU, los japoneses construyeron una réplica a escala, que visitaban los pilotos que luego, el 7 de diciembre de 1941, bombardearían la verdadera.

En el caso de las réplicas de China, el portaaviones Ford presenta incluso la torre de mando del buque, así como cuatro pistas con sus catapultas marcadas en la cubierta, en los mismos lugares en que aparecen en el portaaviones. Otras naves importantes de la Armada estadounidense surgen en las imágenes satelitales. Se cree que los pilotos navales chinos practican con estas réplicas a escala real, o sea de las mismas dimensiones que los buques que representan. Diversos mástiles parecen ser señaladores para los radares de los cazas chinos que hacen ataques simulados. Evidentemente, China no hizo ningún esfuerzo por ocultar su base de entrenamiento. De hecho, no fue descubierta por satélites de la CIA o del Pentágono, sino de una firma comercial que vende fotos satelitales, Planet Labs Inc.