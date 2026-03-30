La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La derrota de Newell's ante Acassuso no se reduce al hecho de quedar afuera de la Copa Argentina. Multiplica las sensaciones negativas y aumenta la angustia.

La eliminación de Newell’s de la Copa Argentina a manos de Acassuso repercute en múltiples sentidos. No se reduce a despedirse de una competencia que no le resultó nunca favorable. Golpea duro en el espíritu de un conjunto que con el paso de los partidos expone con mayor crudeza sus limitaciones.

Cae el ánimo ante cada traspié y la fortaleza anímica, quierase o no, se deteriora. Nada que sea positivo para un conjunto que se sostiene como puede en el torneo Apertura y que mira con atención y preocupación el descenso.

Es que la derrota contra Acassuso, recién ascendido a la Primera Nacional y que le ganó con mayoría de suplentes , hecho que impacta más de lleno en el mentón de Newell’s, profundiza las dudas.

O, mejor dicho, brinda mayores certezas: el plantel rojinegro es muy limitado y el cambio de entrenador , con la llegada de Frank Kudelka, no le dio el resultado deseado.

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Porque, aunque el entrenador modifique el esquema y cambie jugadores, el funcionamiento sigue teniendo los mismos problemas que mostró desde el inicio de la temporada. Le cuesta horrores hacer un gol. Y en la noche de Rafaela quedó en evidencia. No pudo vulnerar el arco de Acassuso. Antes tampoco el de Central (0-2) y Lanús (0-5). Apenas una vez a Platense (1-1) y Gimnasia de Mendoza (1-0).

La falta de gol es consecuencia de delanteros que no aciertan, pero también de la ausencia de un juego ofensivo colectivo. Newell’s avanza, cuando puede, algo que en ocasiones logra poco. No ataca. Le falta elaboración. Depende de intentos individuales.

Y así es difícil. Porque si Walter Núñez, el que más sobresalió hasta ahora, baja el nivel, si no es una arremetida de Walter Mazzanti o una apilada de Guch, las escasas pretensiones de la Lepra se reducen a nada.

Y abajo también muestra fallas

Newell’s le agrega a este serie de fallas un rendimiento defensivo que es contraproducente. Pasó contra Acassuso. En una contra del rival hubo cierres fallidos y quedó en desventaja en el marcador. Los goles de los contrarios, obtenidos por fallas rojinegras, se repiten sin solución de continuidad. No por nada le señalaron en su arco en todos los partidos, exceptuado el enfrentamiento contra Gimnasia de Mendoza.

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Ni los juveniles ni los de mayor trayectoria pudieron amalgamar un conjunto que sea competitivo y que, ante un adversario como Acassuso, se imponga en el desarrollo. Si no pudo contra este equipo, qué puede esperarse contra los que compiten en Primera.

Las pruebas están a la vista. Su campaña es mala y hoy, aunque suene dramático, no parece tener remedio.

La impresión es que le queda terminar lo mejor que se pueda el Apertura y reforzarse como se debe para el Clausura, si es que busca mantenerse en el sitio que le corresponde por historia.