La Capital | Ovación | Newell's

La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La derrota de Newell's ante Acassuso no se reduce al hecho de quedar afuera de la Copa Argentina. Multiplica las sensaciones negativas y aumenta la angustia.

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

30 de marzo 2026 · 06:10hs
Los jugadores de Newells se retiran resignados

Sebastián Suárez Meccia

Los jugadores de Newell's se retiran resignados, tras dejar la Copa Argentina ante Acassuso.

La eliminación de Newell’s de la Copa Argentina a manos de Acassuso repercute en múltiples sentidos. No se reduce a despedirse de una competencia que no le resultó nunca favorable. Golpea duro en el espíritu de un conjunto que con el paso de los partidos expone con mayor crudeza sus limitaciones.

Cae el ánimo ante cada traspié y la fortaleza anímica, quierase o no, se deteriora. Nada que sea positivo para un conjunto que se sostiene como puede en el torneo Apertura y que mira con atención y preocupación el descenso.

Es que la derrota contra Acassuso, recién ascendido a la Primera Nacional y que le ganó con mayoría de suplentes, hecho que impacta más de lleno en el mentón de Newell’s, profundiza las dudas.

Frank Kudelka no le encuentra la vuelta al gol

O, mejor dicho, brinda mayores certezas: el plantel rojinegro es muy limitado y el cambio de entrenador, con la llegada de Frank Kudelka, no le dio el resultado deseado.

>>Leer más: El uno x uno de Newell's: la perseverancia de Luciano Herrera, lo único para rescatar

Porque, aunque el entrenador modifique el esquema y cambie jugadores, el funcionamiento sigue teniendo los mismos problemas que mostró desde el inicio de la temporada. Le cuesta horrores hacer un gol. Y en la noche de Rafaela quedó en evidencia. No pudo vulnerar el arco de Acassuso. Antes tampoco el de Central (0-2) y Lanús (0-5). Apenas una vez a Platense (1-1) y Gimnasia de Mendoza (1-0).

La falta de gol es consecuencia de delanteros que no aciertan, pero también de la ausencia de un juego ofensivo colectivo. Newell’s avanza, cuando puede, algo que en ocasiones logra poco. No ataca. Le falta elaboración. Depende de intentos individuales.

Y así es difícil. Porque si Walter Núñez, el que más sobresalió hasta ahora, baja el nivel, si no es una arremetida de Walter Mazzanti o una apilada de Guch, las escasas pretensiones de la Lepra se reducen a nada.

Y abajo también muestra fallas

Newell’s le agrega a este serie de fallas un rendimiento defensivo que es contraproducente. Pasó contra Acassuso. En una contra del rival hubo cierres fallidos y quedó en desventaja en el marcador. Los goles de los contrarios, obtenidos por fallas rojinegras, se repiten sin solución de continuidad. No por nada le señalaron en su arco en todos los partidos, exceptuado el enfrentamiento contra Gimnasia de Mendoza.

>>Leer más: Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentna

Ni los juveniles ni los de mayor trayectoria pudieron amalgamar un conjunto que sea competitivo y que, ante un adversario como Acassuso, se imponga en el desarrollo. Si no pudo contra este equipo, qué puede esperarse contra los que compiten en Primera.

Las pruebas están a la vista. Su campaña es mala y hoy, aunque suene dramático, no parece tener remedio.

La impresión es que le queda terminar lo mejor que se pueda el Apertura y reforzarse como se debe para el Clausura, si es que busca mantenerse en el sitio que le corresponde por historia.

Noticias relacionadas
El once de Newells que se pegó un porrazo en Rafaela por Copa Argentina, ante Acassuso. Un uno x uno leproso, muy flojo.

El uno x uno de Newell's: la perseverancia de Luciano Herrera, lo único para rescatar

Luca Regiardo le protesta a Echavarría tras quedarse sin camiseta en el área de Acassuso. No hubo penal para Newells por Copa Argentina.

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

El gol de Acassuso ante Newells, en Rafaela. 

En vivo: Newell's dejó la Copa Argentina enseguida con una dura derrota ante Acassuso en Rafaela

Los hinchas de Newells en el estadio de Rafaela.

Copa Argentina: Newell's movilizó a su gente y copó Rafaela

Ver comentarios

Las más leídas

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Lo último

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

La eliminación de Newells es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

El Concejo analiza la refuncionalización de un inmueble con protección patrimonial, restaurando lo que está y sumando viviendas en una torre de 27 metros sobre la terraza

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Se agudiza el conflicto con las universidades: los docentes inician este lunes una semana de paro
La Ciudad

Se agudiza el conflicto con las universidades: los docentes inician este lunes una semana de paro

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio
La Ciudad

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

Hallaron un cuerpo en Roldán e investigan si es el hombre desaparecido en San Lorenzo
Policiales

Hallaron un cuerpo en Roldán e investigan si es el hombre desaparecido en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Ovación
La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Por Juan Iturrez
Ovación

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Central vota en octubre y la campaña política todavía no inició en Arroyito

Central vota en octubre y la campaña política todavía no inició en Arroyito

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Policiales
Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron un cuerpo en Roldán e investigan si es el hombre desaparecido en San Lorenzo

Hallaron un cuerpo en Roldán e investigan si es el hombre desaparecido en San Lorenzo

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La Ciudad
Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Se agudiza el conflicto con las universidades: los docentes inician este lunes una semana de paro

Se agudiza el conflicto con las universidades: los docentes inician este lunes una semana de paro

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo
La Ciudad

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema
La Ciudad

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema