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Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Este lunes está previsto que el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro participe a las 9 del acto de reinicio de las tareas

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

30 de marzo 2026 · 06:10hs
Las obras en el Monumento a la Bandera habían ingresado en una nueva incertidumbre. La contratista paralizó las tareas ante una abultada deuda de Nación el 2 de marzo pasado. Con el traspaso a la provincia

Las obras en el Monumento a la Bandera habían ingresado en una nueva incertidumbre. La contratista paralizó las tareas ante una abultada deuda de Nación el 2 de marzo pasado. Con el traspaso a la provincia, se enciende la esperanza para culminar las tareas para el próximo 20 de Junio.

Tal como anticipó La Capital, este lunes se retomarán las obras de refacción del Monumento a la Bandera. Y para darle un marco institucional, está previsto que el propio gobernador Maximiliano Pullaro participe del reinicio, ahora con el financiamiento del gobierno santafesino, tras el fallido proyecto prometido por el gobierno nacional. El 28 por ciento que le resta a la iniciativa tendrá tres frentes de trabajo: en la fuente ubicada en la proa del emblema rosarino, en el interior y sobre la torre principal y en la Sala de las Banderas ubicada sobre calle Santa Fe. Así, todo se encamina a culminar su puesta a punto para el próximo 20 de Junio.

Finalmente el gobierno nacional firmó el traspaso de las obras de refacción del Monumento a la Bandera al Ejecutivo santafesino y con ello, la concesionaria Dyscon volverá a disponer de operarios en el obrador. Con la firma del traspaso, concretada a fines de la semana pasada por el propio Pullaro, el gobierno santafesino no sólo financiará la parte final de la ejecución del proyecto, sino que absorberá la deuda de unos 1.500 millones de pesos en certificados impagos que la Casa Rosada dejó como saldo pendiente.

De ahora en más, y con la voluntad política del mandatario provincial, el camino quedó liberado de cara a su tramo final: realizar el 28 por ciento restante antes del Día de la Bandera. Se da así, una vuelta definitiva de página a otro monumento: el de las marchas, contramarchas, suspensiones, frenos y reimpulsos que sumaron 12 años de demoras y desidia.

Previamente, el jueves pasado, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico había recibido la copia para firmar del convenio de cesión de la obra, luego de dilaciones de último momento desde la Casa Rosada.

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Arranque en el Monumento a la Bandera

"Arrancamos nuevamente la obra, con la parte de la fuente en la proa, Sala de las Banderas y seguimos trabajando en la torre principal", adelantó el titular de Dyscon Mariano Schor.

Y si bien se harán tareas menores en otros sectores del Monumento estos tres lugares serán los que concentrarán mayor cantidad de mano de obra. En el caso de la torre principal, una vez que se obtengan las habilitaciones en varios puntos, se comenzará con las pruebas del ascensor ya previsto para su montaje y puesta en marcha.

>>Leer más: Tras 12 años de demoras, Santa Fe rescata la obra del Monumento y la reactiva este lunes

Interviene la provincia

A mediados de 2024, el gobernador Pullaro y el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, habían acordado que se retomaban las obras y que se iban a financiar desde el gobierno nacional. Ese convenio quedó en el papel porque los certificados de obra se empezaron a atrasar. Vino el parate de todo 2024 por falta de pago, en 2025 se encendió una luz de esperanza, con el envío de algunas remesas, pero la deuda de octubre pasado a marzo hizo que Dyscon frenara nuevamente el proyecto.

A comienzos de 2026, comenzaron las gestiones de traspaso jurisdiccional y finalmente la semana pasada quedó firmado el trámite donde el Monumento a la Bandera quedará en manos de Santa Fe. Francos no es más jefe de gabinete, y el acuerdo de obras compartidas quedó desdibujado.

La puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, etapa II, y de acuerdo al primer cronograma, tendría que haber estado finalizada en enero pasado. Ahora, el gobierno santafesino absorberá los 1.500 millones de pesos de deuda que dejó Nación y el compromiso a financiar la tarea hasta el final.

>>Leer más: De las 11 mil viviendas de los planes federales se levantaron apenas 210

Los trabajos hechos

Al momento del parate del 2 de marzo pasado se estaba finalizando la zona de la Llama Votiva, ubicada en el Propileo, al igual que la puesta a punto del ascensor en la torre que lleva al mirador. En carpeta se encontraba la puesta a punto de la fuente que rodea la proa del Monumento. En su momento, un pronóstico alentador hablaba de la finalización en mayo.

Ya se hicieron trabajos de las fachadas norte, sur y este del Propileo, así como en todo su interior y columnas. Se colocaron cientos de anclajes químicos, también se tomaron las juntas de todas las placas, luego se realizó la limpieza completa y la protección final. También se restauraron las esculturas de bronce Las Américas, situadas en el interior del Propileo.

En punto muerto había quedado entre otras áreas, la instalación del ascensor de la torre principal que da al mirador y obras en la Sala de las Banderas, ambas clausuradas por estas idas y vueltas.

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La "novela" de 12 años

Como ya se ha mencionado en reiteradas oportunidades, la "novela" de las obras en el Monumento tiene incumplimientos de todos los gobiernos de los últimos 12 años. Su primer capítulo se remonta al 20 de Junio de 2015. Antes de finalizar su segundo mandato como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que no sucedió.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se interrumpió por falta de fondos con un 30% hecho de lo proyectado.

>> Leer más: El Monumento a la Bandera y La Florida, protagonistas en el mapa turístico nacional

En marzo de 2018, el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas, que nunca se finalizaron.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiaría la obra de restauración, con otro anuncio descollante en abril de ese año: nunca se llamó a licitación.

Vigilia por Malvinas

Este miércoles 1º de abril a las 19, en el parque a la Bandera comenzará la Vigilia por Malvinas 2026, con música y memoria de quienes participaron de la recuperación de las islas del Atlántico Sur, en 1982. Para evocarlos, habrá artistas locales y nacionales y una zona de carpas en inmediaciones del mausoleo en memoria de los soldados caídos en la guerra. Como ya es tradición, en los primeros minutos del 2 de abril se entonarán las estrofas del Himno Nacional y la Marcha de las Malvinas.

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