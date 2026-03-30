Central vota en octubre y la campaña política todavía no inició en Arroyito

Hace cuatro años las elecciones en Central se habían postergado hasta diciembre, pero ahora serán en octubre por el estatuto.

A diferencia de años electorales anteriores donde había una gran actividad política desde el inicio del año comicial, esta vez en Rosario Central casi que pasó desapercibido que los socios y socias deberán ir a las urnas en este 2026. Y, además, no lo harán a fin de año como ocurrió la última vez en diciembre de 2022, sino que las urnas se habilitarán en el próximo mes de octubre, es decir dentro de seis meses.

La últimas elecciones en Central fueron el 18 de diciembre de 2022, justo el día que la selección argentina se coronó campeona del mundo ante Francia en Qatar.

Se había extendido la fecha del comicio hasta el último domingo hábil del año y allí ganó por amplísimo margen Gonzalo Belloso, por la agrupación Raza Canalla, con el 78 por ciento de los votos, unos 7.131 sufragios.

Pero por estatuto del club los comicios en 2026 serán en el mes de octubre y todavía no se lanzó ninguna agrupación ni candidato, ni desde la oposición ni desde el oficialismo.

Leer más: Campaz vuelve afilado a Central: convirtió un golazo en la derrota de Colombia ante Francia

Una agenda deportiva muy nutrida en Central

La actual gestión viene cumpliendo logros deportivos y obras a nivel institucional, pero aún no se explayó sobre una posible reelección del actual presidente Gonzalo Belloso.

Lo cierto es que Central tiene por delante la Copa Libertadores, el Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata. Un calendario muy nutrido en cuanto a competencias.

Pero a medida que avance el almanaque se irá liberando la arena política, tal vez, tras el receso del Mundial, y se irán dando los pasos administrativos estatutarios rumbo a los comicios que serán en octubre. No quedan tan lejos.