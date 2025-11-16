Chile elige al sucesor del presidente Boric en una elección muy polarizada

Los centros de votación cerraron y las autoridades electorales empezaron el conteo de votos. La comunista Jeannette Jara era la favorita en las encuestas

Los centros de votación cerraron en Chile y las autoridades electorales empezaron el conteo de votos en las elecciones nacionales más polarizadas de la historia reciente del país.

La coalición oficialista Unidad por Chile, encabezada por la comunista Jeannette Jara, favorita en las encuestas, busca dar seguimiento al proyecto del saliente gobierno de Gabriel Boric, mientras que el republicano José Antonio Kast, líder de la extrema derecha, prometió un “gobierno de emergencia” para plantarle cara al crimen organizado, cuya llegada ha disparado la delincuencia.

Según el Servicio Electoral, los resultados de la contienda se darán a conocer en la misma noche de domingo.

Unos 15,7 millones de electores estaban llamados a votar en las elecciones generales en las que, además del presidente, se renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados, compuesta por 155 legisladores, y se elegirán 23 senadores en siete de las 16 regiones del país.

En la papeleta figuran ocho aspirantes a la presidencia, pero los sondeos previos colocaban a sólo cuatro con posibilidades reales: Jara, Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei (hija de un general de Augusto Pinochet).

Si ningún candidato logra más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se realizará una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Estos son los primeros comicios chilenos donde el voto es obligatorio, ya que antes solo era mandatorio para quienes se habían registrado previamente.