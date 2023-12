Bukele celebra la suba del bitcoin y dice que recuperó lo que El Salvador invirtió

Nayib Bukele le dio al bitcoin valor de curso legal en El Salvador. No tuvo gran recepción.

“Con el precio actual del bitcoin, si vendiéramos nuestros bitcoins, no solo recuperaríamos el 100% de nuestra inversión sino que también obtendríamos una ganancia de US$3.620.277”, escribió Bukele en la red social X. “¡Las inversiones en bitcoin de El Salvador están en números negros!”, señaló.

Pero en medio de la persistente caída del valor del bitcoin desde mediados de 2022, hubo un momento en el que las reservas de El Salvador de la criptomoneda valían la mitad de lo que el gobierno había pagado por ellas. Ahora, en la última semana, el bitcoin aumentó hasta los US$44.000, el más alto del último año y medio.

Pero economistas consideran que la situación no es tan positiva como la presenta Bukele. Y es que los más de US$100 millones que su gobierno invirtió en la criptomoneda son sólo una parte de los fondos públicos utilizados para promover el uso del bitcoin desde que el país lo adoptó como moneda de curso legal en noviembre de 2021. El gobierno gastó mucho dinero en el desarrollo de la aplicación Chivo Wallet, en la instalación de cajeros automáticos, que en su mayoría no funcionan, en un bono de US$30 para todos los ciudadanos mayores de 18 años, en propaganda y eventos internacionales”, enumera Oscar Picardo, de la Universidad Francisco Gavidia. “Cuando se suman todos los gastos, el resultado no puede ser positivo. El resultado está en rojo intenso”.

La economista salvadoreña Tatiana Marroquín señala: “No compensa el costo del proyecto bitcoin”. Marroquín agrega que se han gastado millones de dólares en campañas para persuadir a los ciudadanos de que adopten la moneda digital. “Es un fracaso total”, afirmó. “Casi nadie en El Salvador usa bitcoin. Ni siquiera en el turismo parece ser una atracción”.