Cómo salió el campeón del Apertura, que visitará a Central el domingo en el Gigante

El cierre de la fecha juntó al próximo rival de Central, con un DT canalla que volverá al Gigante, y a la sensación del Clausura. Emotivo homenaje a Russo

13 de octubre 2025 · 20:34hs
Platense y Deportivo Riestra se vieron las caras en Vicente López

Platense y Deportivo Riestra se vieron las caras en Vicente López, en el cierre de la fecha del Clausura. Ahora uno de ellos visita a Central.

La 12ª fecha del Clausura finalizó este lunes en Vicente López, con un partido que a Central le interesó por dos motivos. Uno de los rivales, Platense, será el próximo que lo visite en el Gigante. Y el otro, Deportivo Riestra, pelea por meterse a la Copa Libertadores. Fue empate 1 a 1. Miguel Ángel Russo fue homenajeado.

Platense es el actual campeón del fútbol argentino, aunque parezca mentira, luego de obtener el Apertura donde Central fue gran protagonista. Y Riestra viene haciendo una campaña bárbara, al punto que si hubiera conseguido la victoria desplazaba a River del último lugar en la Copa Libertadores.

O sea, se enfrentaron dos equipos que tal vez podrían animar el ascenso y sin embargo son grandes protagonistas del fútbol argentino.

Comenzó ganando Riestra, luego de un error del arquero de Platense y un defensor que se chocaron y le dejaron la pelota servida a Alexander Dïaz. Iban 14 minutos de partido.

Riestra lo manejaba bien hasta que llegó el tiro libre envenenado sobre la derecha, Ignacio Arce no pudo retener y Oscar Salomón de arremetida empató a los 40'.

Sobre el final del primer tiempo, Pedro Ramírez fue expulsado vía VAR por un codazo a Guido Mainero. Le habían sacado amarilla.

Riestra quedó con 48 puntos, a 1 solo de River que es el último que entra a la Copa Libertadores, en fase preliminar. Y sigue mandando en la zona B, ahora con 24 puntos, 3 más que Central. Si los canallas ganan el pendiente con Sarmiento lo alcanzarían.

>>Leer más: Los 100 partidos de Facundo Mallo: el zaguero uruguayo que llegó a Central en el 2023 y fue campeón

La emoción del exDT de Central por Russo

Antes del encuentro se realizó el minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y se lo pudo ver al DT de Platense, el Kily Cristian González, muy emocionado.

Mirando al cielo, las lágrimas asomaron a sus mejillas, ya que Russo lo dirigió en su última etapa de jugador en Central.

