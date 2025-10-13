Cómo salió el campeón del Apertura, que visitará a Central el domingo en el Gigante

La 12ª fecha del Clausura finalizó este lunes en Vicente López, con un partido que a Central le interesó por dos motivos. Uno de los rivales, Platense, será el próximo que lo visite en el Gigante. Y el otro, Deportivo Riestra, pelea por meterse a la Copa Libertadores. Fue empate 1 a 1. Miguel Ángel Russo fue homenajeado.
Platense es el actual campeón del fútbol argentino, aunque parezca mentira, luego de obtener el Apertura donde Central fue gran protagonista. Y Riestra viene haciendo una campaña bárbara, al punto que si hubiera conseguido la victoria desplazaba a River del último lugar en la Copa Libertadores.
O sea, se enfrentaron dos equipos que tal vez podrían animar el ascenso y sin embargo son grandes protagonistas del fútbol argentino.
Comenzó ganando Riestra, luego de un error del arquero de Platense y un defensor que se chocaron y le dejaron la pelota servida a Alexander Dïaz. Iban 14 minutos de partido.
Riestra lo manejaba bien hasta que llegó el tiro libre envenenado sobre la derecha, Ignacio Arce no pudo retener y Oscar Salomón de arremetida empató a los 40'.
Sobre el final del primer tiempo, Pedro Ramírez fue expulsado vía VAR por un codazo a Guido Mainero. Le habían sacado amarilla.
Riestra quedó con 48 puntos, a 1 solo de River que es el último que entra a la Copa Libertadores, en fase preliminar. Y sigue mandando en la zona B, ahora con 24 puntos, 3 más que Central. Si los canallas ganan el pendiente con Sarmiento lo alcanzarían.
La emoción del exDT de Central por Russo
Antes del encuentro se realizó el minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y se lo pudo ver al DT de Platense, el Kily Cristian González, muy emocionado.
Mirando al cielo, las lágrimas asomaron a sus mejillas, ya que Russo lo dirigió en su última etapa de jugador en Central.
