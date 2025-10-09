La Capital | Política | Karen Reichardt

Karen Reichardt, candidata de LLA, aclaró sus críticas a Leo Messi: "Berrinche futbolero"

La conductora de TV es quien encabeza la lista oficialista en Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert. Se convirtió en ícono en los 90 y posó para revista Playboy

9 de octubre 2025 · 09:15hs
Karen Reichardt remplazará a José Luis Espert en la boleta de LLA

Karen Reichardt remplazará a José Luis Espert en la boleta de LLA

Luego de que la Justicia dictamine que Karen Reichardt, exmodelo ícono de la década de los 90, es quien encabezará la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura, todos los ojos se posaron en la mediática. En ese marco, usuarios en redes sociales encontraron viejos posteos en X, exTwitter, donde Reichardt criticaba fuertemente a Lionel Messi. Ahora, la candidata de LLA se defendió y aseguró que se trata de un “berrinche futbolero".

“Un berrinche futbolero es todo lo que me encontraron, ¿les va a alcanzar para tapar la montaña de corrupción que suman sus candidatos?”, expresó la candidata a diputada en sus redes sociales, luego de que se desatara la controversia por sus críticas a Messi.

En los viejos posteos, que datan entre el 2015 y el 2016 Karen Reichardt acusaba al astro rosarino de “ser un forro”, tener “cara de pelotudo” y solo meter goles en el Barcelona, más no en Argentina, entre otras declaraciones.

“Pasaba a taparles la boca mostrando mi apoyo a Messi en 2016, representación del mérito y del argentino que se esfuerza, todo lo que apoyamos los liberales!”, cerró la primera candidata de LLA en la provincia de Buenos Aires, junto a la cita de un posteo del 27 de junio de 2016 que reza: “Me duele más la renuncia de Messi que la derrota de la selección #SinMessi”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarenReichardt1/status/1976024323660878102&partner=&hide_thread=false

Quién es Karen Reichardt

La carrera de Karen Reichardt comenzó a fines de los 80, cuando Raúl Portal invitó a la modelo a participar del icónico programa "Notidormi". Tras un primer paso por el mundo de la tevé argentina, la joven formó parte de "Peor es nada", show televisivo donde trabajo junto a Marixa Balli y María Fernanda Callejón y "Brigada Cola", con Guillermo Francella y Emilio Disi.

Otro hito memorable en su carrera es la tapa de la revista Playboy que protagonizó junto a Callejón en el año 1992. La postal es una de las tapas de revistas internacionales más recordadas en el país.

karen reichardt playboy 2

Con el correr de los años, Reichardt decidió explorar en el mundo del cine, y participó de comedias como "Tachero nocturno" (1993) y "Pasión de multitudes" (1995).

En los últimos años, reorientó su perfil hacia el activismo animal, faceta que explotó en la conducción de "Amores perros", un programa televisivo sobre el cuidado y la adopción de mascotas que hoy sale al aire de la TV pública.

karen r tv

Finalmente, este 2025 Karen Reichardt dejó de lado el mundo del espectáculo para lanzarse como candidata en la lista de LLA por la provincia de Buenos Aires. Ahora, tras la decisión de la Justicia, le tocará encabezar la boleta este domingo 26 de octubre.

>> Leer más: Quién es Karen Reichardt: de modelo ícono de los 90 a reemplazo de Espert en la lista de LLA

El revés judicial para el gobierno que dejó a Reichardt primero

En un inesperado revés para el gobierno, la fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que corresponde que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA) y no Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert.

El dictamen choca de frente con la presentación realizada por el oficialismo, que había solicitado que Santilli, tercero en la nómina, ascendiera al primer lugar. La decisión final ahora quedará en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla.

La controversia se centra en cómo se debe aplicar la ley de paridad de género ante una renuncia. Los apoderados de La Libertad Avanza argumentaron que el decreto 171/2019 es claro al establecer que, frente a una renuncia, el reemplazante debe ser "la persona del mismo género que le sigue en la lista". Como Espert es varón, pidieron que su lugar lo ocupe el siguiente varón, es decir, Santilli.

Sin embargo, Roteta advirtió que esa interpretación es errónea y va en contra del espíritu de la ley. Sostuvo que la paridad de género es una "acción afirmativa" para revertir la desigualdad estructural y que nunca puede ser utilizada para perjudicar a las mujeres.

Según su criterio, hacer que un hombre (Santilli) salte por encima de una mujer (Reichardt) que estaba más arriba en la lista sería una "regresión" para los derechos que la ley busca proteger. Por lo tanto, Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar.

La Cámara de Diputados aprobó la ley que limita el uso de los DNU.

Diputados aprobó la ley que regula los DNU, pero ahora deberá definir el Senado

Tras renunciar a su candidatura legislativa y a su cargo como titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Espert pidió licencia en Diputados.

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Davis y Milei en un encuentro en la Casa Rosada.

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Fernando Sabag Montiel, durante la última audiencia del juicio.

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

