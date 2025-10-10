Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

Este viernes a las 21, la selección argentina enfrenta a la Vinotinto en Miami y la presencia de Lionel Messi es una incógnita. Habrá homenaje a Miguel Russo.

La pelota va hacia Lionel Messi, y lo miran Paredes, De Paul y Romero. Argentina se mide con Venezuela en Miami.

La selección argentina vuelve a las canchas luego de terminadas las eliminatorias sudamericanas, para enfrentar a Venezuela en Miami . Será el primer amitoso camino al Mundial 2026, con la duda sobre Lionel Messi , un posible once alternativo y el homenaje que el plantel le dedicará a Miguel Ángel Russo .

Argentina ganó las eliminatorias al trote, con un juego de alto vuelo y recambio que empieza a aparecer. Y aprovechando la primera ventana internacional antes de fin de año, se medirá con Venezuela, que a punto estuvo de disputar su primera copa del mundo y no entró ni al repechaje.

El partido irá a las 21 y la AFA ya gestionó que los jugadores salgan a la cancha con un brazalete negro, además de que se haga un minuto de silencion antes del inicio del partido. Eso requiere la autorización de la Fifa como así también el visto bueno de Venezuela, ahora dirigida por el exCentral Oswaldo Vizcarrondo. Curiosamente, y si bien Russo no fue al Mundial, sí jugó mucho tiempo en la parte previa y en las eliminatorias marcó un único gol, justamente ante Venezuela.

En cuanto al partido propiamente dicho, Lionel Messi es duda, pero no por su estado físico pese la seguidilla de partidos, sino porque Argentina juega este viernes a la noche e Inter Miami lo hará al otro día, a las 20.30, por la última fecha de la fase regular ante Atlanta United.

Y el equipo de Javier Mascherano precisa ganar para quedar mejor ubicado de cara a los play-offs.

Por eso la especulación es que el rosarino se guarde esta noche y que pueda sumar minutos el martes, en el propio estadio de Inter Miami, el Chase Stadium, cuando enfrente en el cierre de la ventana internacional a Puerto Rico. Eso es posible porque se trasladó el lugar original que era Chicago a la ciudad donde vive Messi.

Por supuesto, a Scaloni le preguntaron sobre la presencia de Leo y dijo: “¿Si juega Messi? Todavía no he decidido el equipo, lo haremos esta tarde en el último entrenamiento. Son partidos para probar diferentes alternativas y eso es lo que vamos a hacer”, explicó anticipando que se verán caras nuevas.

Es más, ya dijo claramente que el defensor millonario Lautaro River sumará minutos en alguno o en los dos partidos. También dejó claro que Marcos Acuña no será arriesgado y no estará este viernes, por un problema muscular.

Las posibles formaciones de Argentina y Venezuela

Argentina formaría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Y Venezuela lo haría con José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

El partido va por TyC Sports y Telefé, en el Hard Rock Stadium.