La Capital | Ovación | Messi

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

Este viernes a las 21, la selección argentina enfrenta a la Vinotinto en Miami y la presencia de Lionel Messi es una incógnita. Habrá homenaje a Miguel Russo.

10 de octubre 2025 · 06:10hs
La pelota va hacia Lionel Messi

AFA

La pelota va hacia Lionel Messi, y lo miran Paredes, De Paul y Romero. Argentina se mide con Venezuela en Miami.

La selección argentina vuelve a las canchas luego de terminadas las eliminatorias sudamericanas, para enfrentar a Venezuela en Miami. Será el primer amitoso camino al Mundial 2026, con la duda sobre Lionel Messi, un posible once alternativo y el homenaje que el plantel le dedicará a Miguel Ángel Russo.

Argentina ganó las eliminatorias al trote, con un juego de alto vuelo y recambio que empieza a aparecer. Y aprovechando la primera ventana internacional antes de fin de año, se medirá con Venezuela, que a punto estuvo de disputar su primera copa del mundo y no entró ni al repechaje.

El partido irá a las 21 y la AFA ya gestionó que los jugadores salgan a la cancha con un brazalete negro, además de que se haga un minuto de silencion antes del inicio del partido. Eso requiere la autorización de la Fifa como así también el visto bueno de Venezuela, ahora dirigida por el exCentral Oswaldo Vizcarrondo. Curiosamente, y si bien Russo no fue al Mundial, sí jugó mucho tiempo en la parte previa y en las eliminatorias marcó un único gol, justamente ante Venezuela.

Qué pasa con Lionel Messi

En cuanto al partido propiamente dicho, Lionel Messi es duda, pero no por su estado físico pese la seguidilla de partidos, sino porque Argentina juega este viernes a la noche e Inter Miami lo hará al otro día, a las 20.30, por la última fecha de la fase regular ante Atlanta United.

Y el equipo de Javier Mascherano precisa ganar para quedar mejor ubicado de cara a los play-offs.

>>Leer más: Selección argentina: a tan poco del Mundial, Scaloni remarca la importancia de los amistosos

Por eso la especulación es que el rosarino se guarde esta noche y que pueda sumar minutos el martes, en el propio estadio de Inter Miami, el Chase Stadium, cuando enfrente en el cierre de la ventana internacional a Puerto Rico. Eso es posible porque se trasladó el lugar original que era Chicago a la ciudad donde vive Messi.

Por supuesto, a Scaloni le preguntaron sobre la presencia de Leo y dijo: “¿Si juega Messi? Todavía no he decidido el equipo, lo haremos esta tarde en el último entrenamiento. Son partidos para probar diferentes alternativas y eso es lo que vamos a hacer”, explicó anticipando que se verán caras nuevas.

Es más, ya dijo claramente que el defensor millonario Lautaro River sumará minutos en alguno o en los dos partidos. También dejó claro que Marcos Acuña no será arriesgado y no estará este viernes, por un problema muscular.

Las posibles formaciones de Argentina y Venezuela

Argentina formaría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Y Venezuela lo haría con José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

El partido va por TyC Sports y Telefé, en el Hard Rock Stadium.

Noticias relacionadas
Messi y Di María hicieron llegar sus felicitaciones a la ciudad por el tricentenario

Messi y Di María saludaron por el Tricentenario: "Es un orgullo grande ser rosarino"

Messi posando junto a la pelota oficial del Mundial 2026

Lionel Messi posó con Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026

Lionel Messi y Javier Mascherano mantienen un diálogo en pleno partido y en un momento en que Inter Miami la pasaba mal.

Mascherano le pidió perdón a Messi tras quedar a un paso de perder la Supporters Field

El DT de Newells, Cristian Fabbiani, cree que tiene fuerzas para resistir y salir de este momento de crisis que atraviesa la entidad del Parque.  

A Newell's, entre tantas necesidades, lo urgente le exige lo mismo que lo importante

Ver comentarios

Las más leídas

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Lo último

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

A Newells, entre tantas necesidades, lo urgente le exige lo mismo que lo importante

A Newell's, entre tantas necesidades, lo urgente le exige lo mismo que lo importante

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

El precio del kilo de cartón se desplomó un 65% en un año. Crece la cantidad de cartoneros y muchos combinan varios trabajos para sobrevivir

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Todo el fútbol argentino se puso la camiseta de Miguel Ángel Russo

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos
La Ciudad

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Ovación
Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

Agustín Canapino, la gran atracción del Turismo Nacional en una fecha que promete en el Fangio

Agustín Canapino, la gran atracción del Turismo Nacional en una fecha que promete en el Fangio

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo tiene una profesora que lo hace volar para llegar a Primera A

Policiales
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

La Ciudad
Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura
Política

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre
Policiales

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Por Matías Loja
La Ciudad

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
La Región

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre
Información General

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20
Ovación

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei