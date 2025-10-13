Los 100 partidos de Facundo Mallo: el zaguero uruguayo que llegó a Central en el 2023 y fue campeón

El oriental cumplió el centenar de encuentros en Central ante Vélez, como hace poco Carlos Quintana, al que ahora reemplaza. Todos sus números.

Facundo Mallo la pisa ante Vélez, donde fue titular en el triunfo de Central sobre el final.

Facundo Mallo cumplió ante Vélez sus primeros 100 partidos en la primera de Rosario Central . Llegó en el 2023 y fue campeón. Ahora volvió a recuperar el lugar en el equipo por la lesión de Carlos Quintana, con el arribaron casi juntos.

El marcador central uruguayo tiene pasos previos en La Escalinata de Uruguay (juveniles), Liverpool de Uruguay (2014-17, campeón Segunda División 2014-15), Torque de Uruguay (2017-19, campeón Segunda División 2017), Dinamo Bucarest de Rumania (2019), Rapid Bucarest de Rumania (2019-20) y Defensor Sporting de Uruguay (2020-22, ascenso a Primera División en 2021, campeón Copa Uruguay 2022) y arribó en 2023 al club.

Debutó el 27 de enero de ese año en la primera fecha del Campeonato de Primera División, como titular en la victoria 1-0 sobre Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito y con Miguel Angel Russo como DT.

Los números completo de Facundo Mallo

Fue titular en 92 partidos y en 8 ingresó desde el banco. Convirtió 5 goles. Los primeros tres fueron con Russo como entrenador y de cabeza, mientras que los últimos dos los hizo de jugada con Matías Lequi sentado en el banco de suplentes.

Sus víctimas fueron Tigre (V) 2-2 en la Liga Profesional 2023, Central Norte de Salta (N) 4-1 en la Copa Argentina 2023, Tigre (L) 1-1 en la Liga Profesional 2024, Newell?s (L) 1-0 en ese campeonato y Fortaleza (V) 1-3 en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.

Nunca fue expulsado, dio tres asistencias y en definiciones por penales ejecutó un solo penal y lo desvió. Con él en cancha Central ganó 38 partidos, empató 35 y perdió 27. Después de José Jorge González (521 partidos) es el segundo uruguayo con más juegos en la historia de Central.