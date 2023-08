El filme de Scorsese con De Niro y DiCaprio ya tiene fecha de estreno

"Killers of the Flower Moon", uno de los títulos más esperados de 2023, gira en torno a una serie de crímenes conocidos como "el reino del terror".

Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio en "Killers of the Flower Moon".

"Killers of the Flower Moon" , la próxima película del aclamado realizador Martin Scorsese , en la que reunirá por primera vez a las dos estrellas con las que más colaboró a lo largo de su extensa carrera, los premiados Robert De Niro y Leonardo DiCaprio , se estrenará en los cines de Latinoamérica el 19 de octubre.

Dirigida por Scorsese y adaptada por él y Eric Roth basada en el bestseller homónimo de David Grann, "Killers of the Flower Moon" está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y describe el asesinato en serie de miembros de la industria petrolera de la rica Nación Osage, una serie de crímenes brutales que llegaron a ser conocidos como "el reino del terror" .

El trailer del filme revela que la acción está ambientada en la Nación Osage. Este pueblo nativo americano se convirtió de la noche a la mañana en uno de los más ricos del mundo gracias a la fortuna que trajo el petróleo hallado en su territorio. Sin embargo, la abundancia se convirtió en una maldición que trajo la codicia de los empresarios blancos.

El relato avanza a través del romance entre Ernest Burkhart (DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone), en medio de una trama llena de tensión y traiciones. El guión de "Killers of the Flower Moon", basado el "best seller" del mismo nombre de David Grann, fue escrito por Eric Roth y el propio Scorsese. La película fue aclamada por la crítica en el Festival de cine de Cannes 2023.

¿Quiénes integran el reparto del filme?

Además de la estrella de "Titanic", actúan Robert De Niro como el desalmado y ambicioso ganadero William Hale, y Jesse Plemons como el agente que investigó el caso Osage. Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jilli Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means,Michael Abbot Jr., Pat Healy, Scott Shepard, Jason Isbell y Sturgill Simpson también se suman al reparto de la película.