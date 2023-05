Martin Scorsese volvió a lo grande, de la mano de De Niro y DiCaprio

Martin Scorsese, Robert De Niro y Leonardo Di Caprio iluminaron la más brillante gala del Festival de Cannes, donde presentaron “Killers of the Flower Moon”, la nueva película del legendario realizador, que volvió al cine con una sólida y urticante historia que no recurre a trucos ni efectos para mantener en vilo una tensión sorda en relación con una serie de asesinatos ocurridos en la década del 20 en una reserva indígena norteamericana.

Basada en el libro de no ficción “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”, de David Graham, Scorsese construye un filme que no concede artilugios y describe en forma despojada una maquinaria asesina y de factura casi familiar con el único fin de acrecentar las riquezas.