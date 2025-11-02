La Capital | suscriptores | Milei

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

El presidente busca sellar una alianza reformista con los gobernadores, que quieren ver para creer. Adorni, el dedo de Karina y el salto de Caputo. La estrategia de Pullaro y el sabor agridulce en el PJ

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

2 de noviembre 2025 · 06:05hs
Javier Milei

Javier Milei, Karina, Santiago Caputo y Manuel Adorni, protagonistas de la reconfiguración del poder libertario después del triunfo en las elecciones del domingo pasado. 

Con el envión del triunfo en las elecciones, Javier Milei tomó dos decisiones fuertes que arrojan pistas sobre cómo pretende transitar la segunda parte de su gobierno. La foto con los gobernadores y el reemplazo de Manuel Adorni en lugar de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete sugieren que el presidente piensa en una coalición de reformas pro mercado comandada por La Libertad Avanza con un gobierno libertario puro.

Al igual que en 2023, el triunfo en las urnas puso a Milei ante una mayoría política dispuesta a acompañar su programa. Depende de él aprovechar la segunda oportunidad que le dio la sociedad argentina, que por ahora convalida el esfuerzo y no está preparada para una nueva frustración.

Pese a que se preveía alguna instancia de diálogo con los gobernadores, Milei recibió el jueves a los jefes provinciales en un clima mucho más favorable al que se anticipaba antes de las legislativas.

La sorpresiva victoria en las elecciones de medio término le dio a Milei un recurso escaso: tiempo. Antes de la aparición providencial de Donald Trump y Scott Bessent, el horizonte del gobierno se medía en días, o en horas. Si la intervención de EEUU le dio a Milei un salvavidas para llegar a la orilla, el 40% de los votos que obtuvo La Libertad Avanza exorcizó el fantasma de un colapso inminente.

El mapa pintado de violeta desató un clima de euforia en los mercados y bajó la fiebre del dólar. Pese al frío de la economía real, el veranito financiero le dio la razón a los que temían el descalabro del día después.

Además, el gobierno se aseguró el tercio propio en Diputados, un hecho que cambia el juego parlamentario. Ahora Milei podrá blindar vetos y bloquear el juicio político. Más allá del ruido que pueda generar la oposición dura, si a Milei no se le desgrana ese bloque defensivo se reducirá el poder de fuego del Congreso.

Sin embargo, el triunfo en 16 de los 24 distritos lo obliga a ir por más. Con 9,3 millones de votos en todo el país, el economista que predicó en las redes sociales y los estudios de televisión puede decir que la mayoría de quienes fueron a votar convalidaron el rumbo del gobierno y el programa de Estado mínimo y desregulación económica.

Milei festejo elecciones

El resultado favorable a La Libertad Avanza hizo menos cruenta la interna, al menos hacia la pública. Una derrota hubiera acelerado los pases de factura y pedidos para que rueden cabezas. Con el crédito social renovado, Milei puede gestionar los equilibrios internos sin necesidad de abrir el gabinete. En pleno rearmado del gobierno, Macri fue a Olivos por los ravioles del organigrama del Estado pero se tuvo que conformar con las milanesas.

Milei y los gobernadores, una relación sinuosa

Si uno de los interrogantes era cómo iba a procesar política y psicológicamente las elecciones, hasta acá Milei está haciendo lo que pide la jugada. Después de un discurso sin desbordes y en el que se mostró ecuménico, llegó la invitación a los jefes provinciales.

Luego de acusarlos de “degenerados fiscales”, Milei convocó a 20 gobernadores a sellar un acuerdo para hacer reformas. Una escena de larretismo explícito.

Pese a que la confianza con el gobierno se resquebrajó, los gobernadores asistieron a Casa Rosada. Porque acuerdan con el trazo grueso de las reformas y porque no hay margen para rechazar la invitación de un presidente revalidado en las urnas, con el que comparten electorado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1984028535175204970&partner=&hide_thread=false

De todos modos, los caciques provinciales aseguran que no van a firmar nada a libro cerrado. Controlan parte de los votos que Milei necesita en el Congreso, tienen una larga lista de reclamos a Milei —como los fondos jubilatorios y las rutas— y quieren ver para creer. La discusión del presupuesto 2026 será la prueba de la vocación aperturista del gobierno.

>> Leer más: Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria de gobernadores a la Casa Rosada

Para los gobernadores es clave que el cambio de etapa de la gestión Milei venga con nuevos interlocutores, que estén empoderados. En esa reconfiguración se inserta la salida de Francos, una especie de canciller ante el mundo de la política.

“Es una persona muy noble y correcta, pero lo habían desgastado mucho, no le daban poder de decisión y lo dejaban muy mal parado siempre. Era tan grave que ya nadie hablaba con él”, dicen desde el núcleo del gobierno de Maximiliano Pullaro.

Karina, Santiago Caputo y los desafíos para la nueva etapa

La entronización de Adorni marca un triunfo de Karina Milei, la otra gran ganadora de las elecciones. Sin experiencia en gestión, Adorni será un vocero y un auditor de la administración, donde gana terreno el clan Menem.

La llegada de Santiago Caputo a un ministerio del Interior recargado con las áreas de Transporte y Obras Públicas significaría un empate en la interna libertaria y un contrapeso de Milei a su hermana. Para eso, el asesor tendría que dejar de moverse sólo en el detrás de escena y colgar sus mil máscaras en las redes sociales, asumir una voz pública y, sobre todo, asumir responsabilidad política y legal por sus actos.

“Santiago no quiere poner el gancho, pero está claro que no se puede jugar a hacer política”, dice un dirigente que conoce la cocina libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1984072492626149825&partner=&hide_thread=false

En el pullarismo reconocen que el gobernador tiene una muy buena relación con el consultor, pero son cautos. “Queremos ver cómo funciona de acá en más”, dicen.

>> Leer más: Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: "Profundizar las reformas será prioridad"

Terminar con los canales paralelos y rearmar el mecanismo de toma de decisiones es sólo una de las tareas de Milei para la nueva etapa. A eso se suma mostrar pericia política para construir acuerdos, que supone conocer los intereses en juego, saber dónde ceder y manejar los tiempos; profesionalizar la gestión, con áreas desfinanciadas y paralizadas; resetear el programa económico para pasar de la estabilidad a la expansión y actualizar la narrativa de la bronca al optimismo. Sin esas correcciones, el reformismo permanente versión libertaria puede chocar contra la pared.

Pullaro y el peronismo se rearman después de las elecciones

En cualquier caso, la ola violeta generó un debate al interior de Unidos. El miércoles, Pullaro encabezó una reunión del gabinete. En la mesa chica del gobierno sostienen que perdieron entre 5 y 6 puntos la última semana, cuando la polarización deshidrató a las terceras opciones.

“El balance es que no se plebiscitó la gestión provincial y que no hay que apurarse en las definiciones. Igual, vemos que hay que ir hacia una nueva forma de comunicar, más cercana, más allá de las obras. La seguridad ya no es agenda y hay que buscar una nueva épica”, dice un ministro.

Durante los próximos meses y todo el año que viene seguramente Pullaro y sus aliados se concentrarán en la provincia para que La Libertad Avanza no se convierta en una amenaza real. En 2027 se verá si hay campo fértil o no para un proyecto nacional.

En el PJ santafesino quedó un sabor agridulce. “La campaña tuvo varias etapas, pero si nos decían al comienzo que sacábamos casi el 30% y tres bancas preguntábamos dónde firmamos. El tema es que hoy Juan Monteverde es menos intendente y Axel Kicillof menos presidente que antes del domingo”, dice un dirigente.

image

Otro referente territorial cree que pudieron hacer la instalación de la figura de Caren Tepp pero la campaña quedó inconclusa. “Nos faltó el desenlace, el frenar para qué, y eso requería tiempo. Además, Gisela Scaglia se cayó y no levantó”, explica.

Con el peronismo nacional balcanizado como nunca, en medio de una interna sin retorno entre Cristina y Kicillof, sin nuevas ideas, asociado al caos inflacionario y divorciado de amplios sectores de la juventud, varios espacios del PJ provincial buscan ampliar la unidad, profundizar la renovación y armar un esquema que permita dialogar con los sub40. “Las provincias que puedan atravesar este proceso son las que más rápido se van a poder activar”, dice un intendente.

>> Leer más: Con la disrupción a Milei le fue bien. ¿Para qué cambiar?

El triunfo de los libertarios abrió la puerta a una nueva era. La pregunta es si el presidente logra construir un nuevo orden. Depende de su manejo de la política y la economía. Sin adversarios en pie, el principal rival de Milei es el propio Milei.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei invitó a cenar a Mauricio Macri a la Quinta de Olivos.

Macri consideró "desacertada" la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

Manuel Adorni es la flamante incorporación del gabinete de Javier Milei

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Manuel Adorni cambia de función con el aval del primer mandatario.

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: "Profundizar las reformas será prioridad"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Lo último

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Santa Fe crea la Unidad "Lince" para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Cyber Monday: cómo se preparan las empresas para posicionarse online y vender más

Cyber Monday: cómo se preparan las empresas para posicionarse online y vender más

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las avenidas Belgrano y Wheelwright, el parque España y Puerto Norte encabezan el ranking de los sectores más cotizados de la ciudad: entre 2.500 y 3.500 dólares el metro cuadrado

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Por Nicolás Maggi

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Por Javier Felcaro
Política

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad "Lince" para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Ovación
Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Por Juan Iturrez
Ovación

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La Ciudad
Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad "Lince" para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas
Política

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas
Información General

"El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas"

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China
La Ciudad

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia