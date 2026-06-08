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El deseo de Newell's por contar con Lorenzo Faravelli choca con la negativa de Necaxa

El propietario del club mexicano descartó que el mediocampista creativo pretendido por la Lepra pueda irse en este mercado de pases

8 de junio 2026 · 06:10hs
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Lorenzo Faravelli juega en Necaxa y debe interrumpir el contrato para llegar a Newells. 

Lorenzo Faravelli juega en Necaxa y debe interrumpir el contrato para llegar a Newell's. 
El deseo de Newells por contar con Lorenzo Faravelli choca con la negativa de Necaxa

Lorenzo Faravelli encara ante Colón el año de su debut en Newell's, en la temporada 2011.
Lorenzo Faravelli jugó 16 partidos en Necaxa durante la primera mitad de 2026. No tuvo goles.

Lorenzo Faravelli jugó 16 partidos en Necaxa durante la primera mitad de 2026. No tuvo goles.

Newell’s está interesado en la contratación de un mediocampista creativo. A principios de año no se trajo a ninguno porque se tenía esperanza en Valentino Acuña. Querían que se consolide. Como no lo consiguió, se encuentra detrás de un futbolista que reúna las condiciones para el puesto para la segunda mitad del año. Y el que seduce es Lorenzo Faravelli.

Rosarino, formado en las inferiores rojinegras, se encuentra desde comienzos de 2026 en Necaxa de México. Pero el deseo por incorporarlo al plantel de Frank Kudelka encuentra resistencia del club azteca. Su presidente y propietario, Santiago Tinajero, descartó su salida.

La negativa para desprenderse de Faravelli la manifestó Tinajero de manera particular. Lo hizo en su cuenta de la red social X. Respondió a una publicación del periodista Hernán Cabrera, quien dijo que “el jugador tiene chances de volver a la Lepra” y que informó en La Capital sobre la pretensión Newell’s por traer al volante, cuyo contrato con Necaxa vence en diciembre.

La palabra del dueño de Necaxa

“Faravelli no sale del club Necaxa este mercado. Estará aquí al menos hasta diciembre. Es una decisión tomada. Saludos”, escribió Tinajero.

El mandamás de Tijuana fue tajante. Si se toman sus palabras, no dejó abierto resquicio para que Faravelli retorne a Newell’s. Pero nada indica que esté cerrado, pese a lo que manifestó y a la existencia de un contrato que une al futbolista de 33 años con el club mexicano hasta diciembre.

>> Leer más: Quién es el representante que llevó a Newell's al TAS y perdió un juicio contra Lautaro Martínez

El deseo de Newell’s para que Faravelli juegue a partir del Clausura está supeditado a que el futbolista rescinda el contrato con Necaxa.

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Lorenzo Faravelli jugó 16 partidos en Necaxa durante la primera mitad de 2026. No tuvo goles.

Lorenzo Faravelli jugó 16 partidos en Necaxa durante la primera mitad de 2026. No tuvo goles.

Es una cuestión de dinero la que está de por medio, más allá de que pueda existir un interés de la entidad azteca por retenerlo como sea. Por qué no pensar que es viable la partida de Faravelli si existe una salida económica que conforme a las partes.

La posible partida de Almendra, otra traba

Eso sí, otra cuestión que puede llegar a trabar cualquier clase de negociación en relación a Faravelli es la posible partida de Necaxa de Agustín Almendra.

El exmediocampista de Boca no terminó de rendir en el club de la ciudad de Aguascalientes y está avanzada su venta a Cerro Porteño, conducido por Ariel Holan.

>> Leer más: Newell's: mientras busca fortalecer la zaga, podría tener un refuerzo interno

La baja de este volante dejaría descubierta la mitad de la cancha. una razón que podría llegar a a complicar la salida de Faravelli.

La participación de Faravelli en Necaxa fue permanente desde que se sumó a comienzos de 2025 desde Cruz Azul, donde jugó durante dos años y fue campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, con un gol que anotó en la final.

Los partidos de Faravelli en Necaxa

Faravelli fue habitual titular en Necaxa. Estuvo en 15 partidos desde el inicio y en otro encuentro ingresó desde el banco. Mantuvo la regularidad y aportó experiencia, aunque le costó sobresalir. Aportó dos asistencias y no convirtió.

Si regresa a Newell’s, tendrá la oportunidad de jugar en el club donde nació futbolísticamente y debutó en la primera división con 17 años, en la temporada 2011. Y a donde estuvo en una segunda etapa entre 2014 y 2015. tras su paso por Universidad de Chile.

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Lorenzo Faravelli encara ante Col&oacute;n el a&ntilde;o de su debut en Newell's, en la temporada 2011.

Lorenzo Faravelli encara ante Colón el año de su debut en Newell's, en la temporada 2011.

El sentido de pertenencia lo tiene. No hay que explicarle lo que representa jugar en Newell’s. Tuvo esa satisfacción en 27 partidos, señalando un gol en el Coloso. ante el Belgrano de Zelarrayán, Rigoni y el DT Zielinski, en 2014.

Todo dependerá de que se interrumpa la ligazón con Necaxa. Es lo que espera Newell’s, luego de que en el mercado de principios de 2026 no trajo a ningún futbolista para el puesto. Con Valentino Acuña, al que le costó despegar, y Facundo Guch improvisado de enlace, busca con determinación la llegada de un creativo.

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