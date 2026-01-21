El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

La diputada provincial y exministra de Educación Claudia Balagué dijo que uso de la tecnología "es fundamental para la alfabetización digital de los chicos y chicas"

El Ministerio de Educación de Santa Fe anunció que avanzará hacia la "regulación, limitación y prohibición" del uso de los celulares en las escuelas provinciales ante los efectos negativos que tienen estos dispositivos en el proceso del aprendizaje y en la salud mental en general. El titular del área, José Goity, indicó que esa medida se aplicará en forma diferentes en las escuelas primaria y secundaria y serán acompañadas de un plan de educación digital integral.

L a diputada provincial y exministra de Educación de Santa Fe Claudia Balagué consideró que el uso de celulares en las aulas “es un tema muy controversial. Por un lado, se necesita la utilización de la tecnología en lo cotidiano y hacer un análisis crítico de su uso, en lo que llamamos alfabetización digital de los chicos y chicas. Cómo hacemos que ese uso sea productivo, pedagógico o realmente aprovechable por los y las estudiantes”.

“Por otro lado, es verdad que se vieron problemas cada vez más serios vinculados al mal uso de la tecnología, al no control del adulto y hasta problemas de salud mental. En la Legislatura aprobamos la ley de prevención de la ludopatía, precisamente por el mal uso del teléfono celular y del ingreso de los chicos a cualquier página que los lleva a distintos problemas”, agregó Balagué.

En declaraciones a LT8 , la legisladora coincidió con el Ministerio de Educación en que “hay que regular sí o sí. Además, hay que hacer un análisis muy serio de cómo se regula su uso y de cómo se puede tener un verdadero control por parte de los docentes porque serán los que estén a cargo de todo esto. También hay que ver cómo se incentiva a los padres para que pongan herramientas el control parental, explicarles a los chicos para qué se puede usar un celular o a qué páginas se puede ingresar y a cuál no. Este es un tema muy controversial que requiere mucho trabajo y estudio”.

“El uso de la inteligencia artificial (IA) está muy presente entre los chicos. El último informe de Argentinos por la Educación dice que desde los 9 años los chicos utilizan IA para tareas escolares. El 58 por ciento de los chicos, de 9 a 16 años, sabe usar el chat GPT. A todo esto, sabemos que los padres les dan un celular a los chicos a los 6 años, en principio para saber dónde estaban los chicos, pero terminó siendo cualquier cosa porque desde un celular se puede acceder a cualquier tipo de material. Así se llegó a casos graves del mal uso. Hubo incluso casos que derivaron en suicidios”, destacó la exministra de Educación.

Acerca de cómo deberían actuar las autoridades escolares cuando se implemente la medida gubernamental o si están habilitadas para retener los celulares de los alumnos, Balagué indicó que “en algunas escuelas retienen los dispositivos que quedan en resguardo en, por ejemplo, la Dirección de la escuela, y después los chicos los retiran a la salida. Otras instituciones hacen un buen uso del celular, cuando habilitan la búsqueda de información, el uso pedagógico. Pero al no haber regulación, cada escuela y cada docente hace lo que puede".

“Está bien que este tema se analice, porque está presente en lo cotidiano. Está bien que se regule el uso de celulares, pero hacerlo bien, porque aislarlos de la tecnología no tiene sentido. Debe haber un uso crítico de esta tecnología. El mal uso de la IA puede llevar a un aprendizaje superficial, a la pérdida del pensamiento crítico y hasta un debilitamiento de la autonomía intelectual. Si los chicos dejan de pensar o de analizar si un tema es correcto o incorrecto, vamos a estar ante un aprendizaje muy superficial mediado y resuelto por la tecnología. La escuela no está para eso, está para profundizar en el conocimiento”, subrayó la diputada socialista.

Qué propone el Gobierno provincial sobre el uso de celulares

La provincia de Santa Fe avanza hacia la "regulación, limitación y prohibición" del uso de los celulares en las escuelas provinciales "de manera efectiva" por los efectos negativos que tienen estos dispositivos en el proceso del aprendizaje y en la salud mental en general. La información fue confirmada a La Capital por el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity. Las medidas no serán las mismas para la primaria que para la secundaria. Y serán acompañadas de un plan de educación digital integral, señaló el funcionario.

2024-08-07 celulares escuelas.jpg El uso del celular en clase siempre ha sido motivo de polémica.

El objetivo es que los protocolos que se están diseñando estén listos este año o al menos "lo más ajustados" posible. Goity dijo que el tema es muy importante para la provincia pero a la vez admitió que su implementación es compleja, y no se pueden "tomar decisiones a la ligera".

El ciclo lectivo 2026 se inicia -en cuanto a la regulación del uso de celulares- tal como terminó el 2025: con recomendaciones sobre la necesidad de limitar su acceso en el aula. Al no haber aún una norma definitiva cada escuela lo hará de acuerdo a su mirada y posibilidades. En este punto, el ministro mencionó que actualmente los establecimientos se manejan con criterios diversos.

"Se está trabajando en protocolos que ayuden a que se hagan efectiva la regulación, con lineamientos comunes, y que podamos desde el ministerio acompañarlos en ese proceso; sabemos que la implementación no es sencilla y no queremos que cada uno resuelva como pueda", dijo el funcionario.

Celulares en la primaria, no

Goity destacó que hay cuestiones que están claras: "El celu en el aula (en la primaria), no". En la secundaria "se pueden establecer usos ligados al aprendizaje, a la búsqueda de información para potenciar el conocimiento, y con supervisión docente". Además, agregó, "habrá que analizar, tanto en la primaria como en la secundaria, qué definimos, por ejemplo, en cuanto al uso de dispositivos en los recreos o en tiempos libres. En todo esto el acompañamiento de las familias y la sociedad es fundamental", agregó.

Muchos países han avanzado con normativas estrictas y prohibiciones totales "y han tenido que dar marcha atrás", por eso "queremos analizar qué es lo mejor para nuestras escuelas", señaló el ministro.

El funcionario que dirige el área de Educación en Santa Fe no desconoce que el celular es una herramienta, que bien utilizada, es muy necesaria en 2026. "Por eso apuntamos no solo a las restricciones -que en ciertos momentos deben aplicarse- sino a una formación integral digital y con intencionalidad pedagógica, siempre atada a un diseño curricular".

"La seguridad es sumamente importante", indicó. Los chicos tienen que saber a qué se exponen y cómo cuidarse (acoso, robo de datos personales, ludopatía). "De nada sirve si el alumno sale de la escuela y no tiene herramientas para usarlo de manera segura. Debemos trabajar sobre el tiempo de uso y el modo en el que se usa, porque sabemos que las pantallas son parte de la vida actual".