La Capital | La Ciudad | celulares

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

La diputada provincial y exministra de Educación Claudia Balagué dijo que uso de la tecnología "es fundamental para la alfabetización digital de los chicos y chicas"

21 de enero 2026 · 09:26hs
Los celulares en las aulas es un tema controversial

Los celulares en las aulas es un tema controversial, dice la exministra Claudia Balagué

El Ministerio de Educación de Santa Fe anunció que avanzará hacia la "regulación, limitación y prohibición" del uso de los celulares en las escuelas provinciales ante los efectos negativos que tienen estos dispositivos en el proceso del aprendizaje y en la salud mental en general. El titular del área, José Goity, indicó que esa medida se aplicará en forma diferentes en las escuelas primaria y secundaria y serán acompañadas de un plan de educación digital integral.

La diputada provincial y exministra de Educación de Santa Fe Claudia Balagué consideró que el uso de celulares en las aulas “es un tema muy controversial. Por un lado, se necesita la utilización de la tecnología en lo cotidiano y hacer un análisis crítico de su uso, en lo que llamamos alfabetización digital de los chicos y chicas. Cómo hacemos que ese uso sea productivo, pedagógico o realmente aprovechable por los y las estudiantes”.

“Por otro lado, es verdad que se vieron problemas cada vez más serios vinculados al mal uso de la tecnología, al no control del adulto y hasta problemas de salud mental. En la Legislatura aprobamos la ley de prevención de la ludopatía, precisamente por el mal uso del teléfono celular y del ingreso de los chicos a cualquier página que los lleva a distintos problemas”, agregó Balagué.

Uso del celular en las aulas, regulado

En declaraciones a LT8, la legisladora coincidió con el Ministerio de Educación en que “hay que regular sí o sí. Además, hay que hacer un análisis muy serio de cómo se regula su uso y de cómo se puede tener un verdadero control por parte de los docentes porque serán los que estén a cargo de todo esto. También hay que ver cómo se incentiva a los padres para que pongan herramientas el control parental, explicarles a los chicos para qué se puede usar un celular o a qué páginas se puede ingresar y a cuál no. Este es un tema muy controversial que requiere mucho trabajo y estudio”.

>> Leer más: Santa Fe avanza hacia la prohibición de los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

“El uso de la inteligencia artificial (IA) está muy presente entre los chicos. El último informe de Argentinos por la Educación dice que desde los 9 años los chicos utilizan IA para tareas escolares. El 58 por ciento de los chicos, de 9 a 16 años, sabe usar el chat GPT. A todo esto, sabemos que los padres les dan un celular a los chicos a los 6 años, en principio para saber dónde estaban los chicos, pero terminó siendo cualquier cosa porque desde un celular se puede acceder a cualquier tipo de material. Así se llegó a casos graves del mal uso. Hubo incluso casos que derivaron en suicidios”, destacó la exministra de Educación.

Embed - EVALÚAN PROHIBIR CELULARES EN ESCUELAS SANTAFESINAS - CLAUDIA BALAGUÉ

Acerca de cómo deberían actuar las autoridades escolares cuando se implemente la medida gubernamental o si están habilitadas para retener los celulares de los alumnos, Balagué indicó que “en algunas escuelas retienen los dispositivos que quedan en resguardo en, por ejemplo, la Dirección de la escuela, y después los chicos los retiran a la salida. Otras instituciones hacen un buen uso del celular, cuando habilitan la búsqueda de información, el uso pedagógico. Pero al no haber regulación, cada escuela y cada docente hace lo que puede".

“Está bien que este tema se analice, porque está presente en lo cotidiano. Está bien que se regule el uso de celulares, pero hacerlo bien, porque aislarlos de la tecnología no tiene sentido. Debe haber un uso crítico de esta tecnología. El mal uso de la IA puede llevar a un aprendizaje superficial, a la pérdida del pensamiento crítico y hasta un debilitamiento de la autonomía intelectual. Si los chicos dejan de pensar o de analizar si un tema es correcto o incorrecto, vamos a estar ante un aprendizaje muy superficial mediado y resuelto por la tecnología. La escuela no está para eso, está para profundizar en el conocimiento”, subrayó la diputada socialista.

Qué propone el Gobierno provincial sobre el uso de celulares

La provincia de Santa Fe avanza hacia la "regulación, limitación y prohibición" del uso de los celulares en las escuelas provinciales "de manera efectiva" por los efectos negativos que tienen estos dispositivos en el proceso del aprendizaje y en la salud mental en general. La información fue confirmada a La Capital por el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity. Las medidas no serán las mismas para la primaria que para la secundaria. Y serán acompañadas de un plan de educación digital integral, señaló el funcionario.

2024-08-07 celulares escuelas.jpg
El uso del celular en clase siempre ha sido motivo de polémica.

El uso del celular en clase siempre ha sido motivo de polémica.

El objetivo es que los protocolos que se están diseñando estén listos este año o al menos "lo más ajustados" posible. Goity dijo que el tema es muy importante para la provincia pero a la vez admitió que su implementación es compleja, y no se pueden "tomar decisiones a la ligera".

El ciclo lectivo 2026 se inicia -en cuanto a la regulación del uso de celulares- tal como terminó el 2025: con recomendaciones sobre la necesidad de limitar su acceso en el aula. Al no haber aún una norma definitiva cada escuela lo hará de acuerdo a su mirada y posibilidades. En este punto, el ministro mencionó que actualmente los establecimientos se manejan con criterios diversos.

"Se está trabajando en protocolos que ayuden a que se hagan efectiva la regulación, con lineamientos comunes, y que podamos desde el ministerio acompañarlos en ese proceso; sabemos que la implementación no es sencilla y no queremos que cada uno resuelva como pueda", dijo el funcionario.

Celulares en la primaria, no

Goity destacó que hay cuestiones que están claras: "El celu en el aula (en la primaria), no". En la secundaria "se pueden establecer usos ligados al aprendizaje, a la búsqueda de información para potenciar el conocimiento, y con supervisión docente". Además, agregó, "habrá que analizar, tanto en la primaria como en la secundaria, qué definimos, por ejemplo, en cuanto al uso de dispositivos en los recreos o en tiempos libres. En todo esto el acompañamiento de las familias y la sociedad es fundamental", agregó.

Muchos países han avanzado con normativas estrictas y prohibiciones totales "y han tenido que dar marcha atrás", por eso "queremos analizar qué es lo mejor para nuestras escuelas", señaló el ministro.

El funcionario que dirige el área de Educación en Santa Fe no desconoce que el celular es una herramienta, que bien utilizada, es muy necesaria en 2026. "Por eso apuntamos no solo a las restricciones -que en ciertos momentos deben aplicarse- sino a una formación integral digital y con intencionalidad pedagógica, siempre atada a un diseño curricular".

"La seguridad es sumamente importante", indicó. Los chicos tienen que saber a qué se exponen y cómo cuidarse (acoso, robo de datos personales, ludopatía). "De nada sirve si el alumno sale de la escuela y no tiene herramientas para usarlo de manera segura. Debemos trabajar sobre el tiempo de uso y el modo en el que se usa, porque sabemos que las pantallas son parte de la vida actual".

Noticias relacionadas
comparacion entre modelos de telefonos economicos y de gama media

Comparación entre modelos de teléfonos económicos y de gama media

Los celulares bajarían hasta un 30% aproximadamente

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

El metro cuadrado de construcción aumentó $133.000 en 2025: cuánto sale construir una casa de 70 metros cuadrados en Santa Fe

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El helicóptero de la Policía de Santa Fe que se suma a las tareas de vigilancia en Rosario

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

Lo último

Carnaval de Uruguay 2026: regresos legendarios y talentos que cruzan el charco

Carnaval de Uruguay 2026: regresos legendarios y talentos que cruzan el charco

Verano en Venado Tuerto: deportes, pileta, convivencia e inclusión en el Parque Municipal

Verano en Venado Tuerto: deportes, pileta, convivencia e inclusión en el Parque Municipal

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El costo de la construcción en el Gran Rosario cerró diciembre de 2025 en $850.000 el metro cuadrado, según el Ipec. Materiales que suben, otros estables.

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula
LA CIUDAD

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

En el Concejo buscan eliminar un tramo de la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

En el Concejo buscan eliminar un tramo de la ciclovía de calle Rioja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

Ovación
Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Newells: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Newell's: los diez debuts de entrenadores rojinegros que antecedieron a la dupla Orsi-Gómez

Selección U17: boleto al Mundial de vóley con un rosarino como figura

Selección U17: boleto al Mundial de vóley con un rosarino como figura

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

Incendio en barrio Abasto: se prendió fuego un automóvil  en la calle

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"