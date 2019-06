Festejos por los 90 años de la Escuela República del Perú

A principios de junio, la Escuela Primaria Nº 615 República del Perú festejó sus 90 años, una institución emblemática de la zona sur de la ciudad.

El aniversario no pasó desapercibido en el barrio y movilizó a toda la comunidad educativa, a la actual y a los que alguna vez pasaron por las aulas de este establecimiento educativo, a fin de fortalecer la identidad de ser parte de una institución fundada en un barrio con mucha historia: a metros de la escuela se encuentra la Biblioteca Vigil, la secundaria y la Sala Saulo Benavente.

Por eso de la actividad, realizada en la institución de barrio Tablada, participaron ex alumnos, ex docentes, no docentes y ex cooperadores que pasaron en distintas etapas por la escuela, que en una primera etapa funcionó en Alem y Garay, hasta que en 1959 se trasladó a su actual edificio de Alem 3069.

El acto contó también con la participación de la orquesta infantil de Tablada, que integran algunos alumnos de la escuela. También se invitó a la orquesta del gremio Amsafé y a un ballet de la colectividad peruana de Rosario.

Pertenencia

Actualmente a la escuela asisten cerca de 380 alumnos y alumnos en ambos turnos (mañana y tarde), en su mayoría de Tablada, aunque también hay otros que llegan desde Villa Gobernador Gálvez.

La escuela cuenta además con un proyecto de huerta, ubicado en el jardín que da a la calle.

"Además desarrollamos actividades de fomento de la lectura, y del leer por placer", apunta la vicedirectora del turno tarde, Alejandra Giacobero.