Polémica en el Concejo por un proyecto que elimina las distinciones

El edil Lisandro Cavatorta pidió "no perder más tiempo y recursos" dando reconocimientos: "No hay que discutir boludeces"

Por eso, Cavatorta elevó esta semana un proyecto para que los ediles de la ciudad dejen de otorgar ese tipo de reconocimientos. “En el contexto de la ciudad, tenemos que poner la energía, los recursos y el tiempo en otros temas, porque el tiempo también es un recurso que se gasta . No se trata de hacer un gran debate sobre este tema. A la gente no le interesan los distinguidos y ni siquiera que discutamos mucho este tema", explicó.

" Tenemos que estar más cerca de los problemas cotidianos de la gente , fijar prioridades y reorientar las discusiones. Estoy todo el tiempo en la calle y nunca hubo una sola persona que me haya parado para pedirme una distinción a un disc jockey, un cantante o a un peluquero. Jamás”, insistió.

“Yo me abstengo en todas las distinciones, independientemente de quienes sean. Me abstengo como un símbolo que representa nuestra mirada sobre las prioridades que tiene que tener el Concejo. Es más, la cantidad de distinguidos que se aprueban en cada sesión hace que no terminen saliendo a la luz los proyectos que sí se aprueban y que son realmente importantes para la vida de la gente”, resaltó el autor del texto.

Desde hace años, las distinciones siempre generaron polémica, en algunos casos insólitas y, en otros, de mucha trascendencia mediática. Cavatorta afirma que no es un debate que le interese demasiado, pero que sí es el momento de cortar con "una situación que se ha desmadrado, y no está en sintonía con los problemas de la ciudad".

“Como algún candidato dijo, el Concejo no puede discutir boludeces. La gente nos reclama otras cosas. Desde seguridad, obras, más control de la calle, hasta que le poden un árbol que se va caer con el próximo viento fuerte. De todo. Demos el debate, esta es nuestra mirada, pero hagámoslo rápido. Porque tampoco quiero perder mucho tiempo en esto. Tenemos muchísimas cosas más importantes que discutir y, sobre todo, hacer”, concluyó el edil.