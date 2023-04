"Me veo más joven", el posteo de L-Gante tras una limpieza facial

En los considerandos del proyecto, que firmó junto a Valeria Schvartz, Tessandori indicó: “Independientemente de la libertad que establece nuestra Constitución, no parece razonable destacar institucionalmente como ejemplo para la juventud a alguien que no sólo defiende el uso de estupefacientes, sino que propicia su abuso”. Y añadió: “Las distinciones de este Concejo deben ser usadas para destacar desempeños, reconocer ejemplos de vida en ciudadanos de nuestra ciudad o reconocer acciones que hayan resultado en mejor calidad de vida de los rosarinos; y deben evitarse las acciones que intentan usufructuar de popularidad efímera y ajena, con el único propósito relacionado al rédito político”.

La previa

La declaración a L-Gante como "visitante distinguido" fue impulsada por el bloque de Ciudad Futura antes de que el creador de la cumbia 420 se presentara en el estadio cubierto de Newell's, en el parque Independencia, en octubre de 2021.

Entre los fundamentos que brindaron los autores de la propuesta figura el "reconocimiento a su irrupción en la escena musical de nuestro país con la creación del género cumbia 420, la que revolucionó la industria cultural en su conjunto, convirtiéndose así en referencia para miles de jóvenes que disfrutan su música y que valoran la lealtad y el orgullo que expresa L-Gante con sus orígenes y su historia de vida".

Tras varias idas y vueltas, el proyecto fue finalmente fue aprobado. Es más, el expediente contemplaba que se le otorgara el galardón en un acto público, al que el artista fue por pocos minutos. Se realizó en el Circo Rodas, hubo gran concurrencia de gente y nunca se le pudo entregar la distinción porque el cantante llegó excesivamente tarde, la gente invadió el escenario y se suspendió la conferencia de prensa.

“Y bueno, antes que nada muchísimas gracias por el aguante, eso a cada lado que voy suelo agradecer. Y de mi parte contento, contento a todos lados que voy con la alegría de los niños, y que lo paso siempre en familia y quizá me siento identificado cuando veo a la gente, ¿no? Y eso es lo que me llena y me da ganas de estar ahí con la energía a mil para todos ustedes”, fueron las únicas palabras que Elián Valenzuela le dedicó a los rosarinos en dicho evento.