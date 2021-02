nata4.jpg

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el feedback del público para los artistas, ¿cómo viviste este año sin contacto directo presencial con ellos? ¿Como fue el fin de semana el reencuentro con la gente?

El 2020 fue un año muy particular, muy especial, un año introspectivo, quizás necesario para muchas personas. Podemos estar muy cerca pero estar lejos, o estar muy lejos pero estar cerca, y creo que las redes sociales hicieron que podamos estar con un feedback virtual. Me impresiona decirlo, hasta parece que todo está armado para que las cosas sucedan de una forma premeditada por alguien. El confinamiento, la cuarentena y todo, tuvo un gran regalo que fue la comunicación virtual. Haber hecho “Ritual”, fue muy flashero, siento que logramos una intimidad en el show, que pudimos estar en cada casa, que armamos un ritual a distancia y eso fue muy mágico, por lo menos así lo sentí, paso algo, atravesamos, estuvo bueno . Y vernos en el patio del Konex, vernos las caras, sentirnos más cerca, saltar, que nos dé el viento en la cara, ver a cada persona disfrutar y que nos vean disfrutando la música y toda su energía es mágico. Son momentos de mucha conexión de mucha energía, fue muy fuerte, fue mucha adrenalina, mucho aprendizaje y mucho disfrute. Pasaron muchas cosas ese día, hubo incorporaciones nuevas y el show fue explosivo.

“Detox” es tu reciente trabajo discográfico y una palabra que tiene un peso propio. ¿Cómo definirías a ese disco y en qué se diferencia de “Un te de tilo por favor”?

La verdad por el momento siento que no tengo las respuestas adecuadas, o que no sé exactamente. Siento que las diferencias son tres años, es una evolución seguramente. Es una constante búsqueda y aprendizaje, todavía falta mucho por aprender. Defino este disco como una búsqueda, como un juego, como un experimento, con mis propias sensaciones, con los juegos de palabras, con la variedad en los ritmos, hago lo que quiero, lo que me surge. No tengo un estándar. Así soy, así pienso, así vivo, así hago música, desintoxicándome porque siempre es una catarsis, porque canto lo que no pude decir, porque me divierto haciéndolo.

¿Componer y grabar “Detox” fue un proceso de desintoxicación para vos? ¿De qué te desintoxicante con estas canciones? ¿Te gustaría que para el público sea un proceso similar al escucharlo?

Como lo decía antes, canto lo que no puedo decir. Estoy haciendo catarsis. Realmente los seres humanos compartimos la mayoría de las sensaciones, algunos más que otros, pero seguramente que te enamoraste, seguro que te separaste, te enojaste, que viste todo increíble y al rato todo derrumbado; seguro que esperaste a alguien, que dejaste a alguien, que alguien te curó y que alguien no te amó, así que seguro alguien pueda identificarse con “Detox” porque de eso habla. De esas cosas, de decirlas, de compartirlas y para mi sorpresa recibo mensajes a diario de personas que me cuentan que mi música los ayudó en algo y eso ya es “Detox” y está buenísimo. Es muy flashero recibir esos mensajes.

En ambos discos tuyos se puede ver la influencia de la música latinoamericana, la cumbia, el bolero, la rumba. ¿Cuáles son tus referentes en el género y cómo llegaste a ellos?

No recuerdo el camino exacto. A mi me interpela mucho esa frase que dice “el pasado pisado”. De verdad que lo que pasó generalmente lo olvido. No se cómo exactamente, desde chica que escucho las canciones de la radio: Thalía, Ricky Martin, Shakira, Luis Miguel, Ricardo Montaner, Franco de Vita, Bacilos, Diego Torres, Gloria Stefan, Fabi Cantilo. Mi hermano escucha cumbia todo el día, a todo lo que da... así que un poco mucha cumbia. Ahora de grande, con otro conocimiento, empecé a escuchar Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Bomba Stereo y me baila la sangre.

Hace unos días Netflix confirmó la nueva temporada de “Casi feliz” por lo que podría decirse que este año ya empieza con muchos proyectos. ¿Cómo sigue el 2021 para la Natalie actriz y música?

¡Sí, qué alegría! Soy muy agradecida por eso es un gran compromiso el que tengo por delante. A veces siento que son demasiadas responsabilidades y que voy a ahogarme en un delirio místico pero luego mágicamente todo fluye como el agua, me dejo llevar por las corrientes y es más lindo el viaje. Musicalmente hablando, espero seguir aprendiendo, probar cosas nuevas, tengo canciones nuevas. No tengo muy clara la ruta aún y la situación que estamos atravesando tampoco ayuda, así que iremos surfeando la ola según las nuevas posibilidades.

¿Cómo serán los shows de esta noche?

Ahora que tengo la experiencia del show en Buenos Aires, les puedo decir que tengo muchas, pero muchas ganas de estar ahí disfrutando con ustedes. Creo que el encuentro que tengo con el público es mágico y la vamos a pasar muy bien. Me gusta mucho la gente rosarina y siempre hemos tenido grandes encuentros.