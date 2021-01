Griselda Siciliani: "Mi personaje está frustrado y es un estado que nos identifica"

senti3.jpg Cesc Gay (izquierda) junto el elenco.

En el filme, Siciliani comparte protagónico con Belén Cuesta, Javier Cámara y Alberto San Juan para asumir una comedia dramática que relata la historia de la pareja de Julio (Cámara) y Ana (Siciliani) que hace más de 15 años están juntos y hacen del combate diario la esencia de su relación.

La película, que tiene en total seis nominaciones a los Goya, relata la noche en que Ana invitó a casa a sus vecinos del piso de arriba, una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos ruidos y gemidos mientras tienen sexo, se han convertido en una molestia para Julio y Ana.

“«Sentimental» se estrenará en Argentina en plataformas y se está terminando de negociar para estrenar en cines, cuando abran, aunque eso depende de un montón de factores, más que los habituales”, comentó Siciliani.

“Hay algo que tiene el personaje de Ana que deseamos mucho las actrices y los actores y es que pasa por muchos estados en la misma historia, y se le notan. Pero al mismo tiempo ella está tratando de ocultarlos. Es muy divertido. Ana está frustrada, todo le afecta, y todo eso en una cena que transcurre en una noche. Me pareció un personaje encantador, de esos que todos deseamos hacer”, señaló quien fuera la protagonista de la versión teatral de “Sugar” (2017).

Sentimental (2020) Tráiler Oficial Español

“Por otra parte -aclaró Siciliani-, la siento bastante lejana a mí en sus maneras. Ella está todo el tiempo socializando, tratando de agradar a toda la gente, de ser amable por las dudas y mantener las formas, pero después tiene una reacción genuina”.

En esa reflexión, la intérprete y bailarina añadió que “Ana es un personaje de mucha identificación con hombres, mujeres y quien sea, porque está a flor de piel todo el tiempo, sufriendo, queriendo superar una situación. Está frustrada y la frustración es un estado que nos identifica a todos”.

La película “Sentimental” tiene un total de seis nominaciones a los Goya, entre las que se incluyen Mejor Película, Mejor Actor (Javier Cámara), Mejor Actor de Reparto (Alberto San Juan), Mejor guion adaptado (Cesc Gay).

Los principales candidatos de cara a la gala 35ª de los Goya que se realizará en Málaga el 6 de marzo con la conducción de Antonio Banderas y María Casado son “Adú”, con 14 nominaciones, y “Las niñas” y “Akelarre”, con nueve cada una. En tanto, “Adú” y “Las niñas” aparecen entre las candidatas a mejor película junto a “Ane”, “La boda de Rosa” y “Sentimental”.

senti4.jpg Cesc Gay con Javier Cámara durante el rodaje.

UNA IDEA TOMADA DE LA VIDA REAL

El director y escritor Cesc Gay contó que la idea de “Los vecinos de arriba” que ahora llega al cine con el título de “Sentimental”, surgió de un episodio real. “Es una película que me viene un poco de lejos. La escribí mientras escribía «Truman» y con el tiempo me he dado cuenta de que era prácticamente un ejercicio de liberación o de balanceo por lo que me exigía esta. Me relajaba escribiendo esta comedia que surgió, por cierto, porque mi vecina se puso un día a gritar y gemir como una loca. Me puse a escribir sin saber muy bien lo que estaba escribiendo”.

“Supongo que esa libertad me permitió escribir en un tono de comedia que nunca había abordado antes. Un tono con más ritmo, más ácido. Como esas comedias americanas de los 40 que tanto me gustan. Me nació así, como una cosa poco pensada. Me lo empecé a pasar muy bien. Por primera vez en mi vida me reí escribiendo. Y cuando me pasó eso dije: «Si me hace gracia a mí es que está bien». Porque en el fondo cuando uno escribe tiene la sensación de que tiene que escribir para los demás, pero se equivoca. Y más en la comedia. Tienes que escribir pensando en ti y en lo que para ti funciona”.

“Siempre había querido hacer teatro. Mi mujer es actriz y muchos de mis mejores amigos se dedican también. Me empezaron a ofrecer teatros y me decidí. Tengo ya mucha aventura con lo que fue la obra de teatro. Estuvimos mucho tiempo en Barcelona, luego fuimos a Madrid. Ha dado la vuelta casi por medio mundo. Pero siempre supe que quería filmarla, pero no quería apresurarme. A Javier Cámara le había gustado mucho la obra y, en cuánto él pudo, buscamos un par de meses y nos decidimos”, recordó.