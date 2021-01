Especialistas alertan que aún es imprudente recomendar el uso de la ivermectina

Pese a que cinco provincias recomendaron su uso para tratamiento de pacientes con Covid-19 o en la prevención de personal de salud, especialistas advierten que la ivermectina no fue todavía aprobada por la Anmat para estos fines y que la evidencia científica aún no es suficiente para concluir su eficacia, por lo que pidieron “no apurarse con esta indicación” y recordaron a la población que no debe “automedicarse”.