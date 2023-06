El río Paraná sigue en bajante y se espera un repunte en julio

El río todavía no tiene la altura ideal, pero ha venido creciendo de a poco y la cifra actual representa un repunte respecto de la semana pasada, cuando se había ubicado en 1,14 metro luego de caer durante los últimos meses. Entre marzo y abril había llegado a superar los tres metros, el nivel ideal del Paraná en la zona de Rosario.

Según los datos del Instituto Nacional del Agua (INA), el 21 de junio fue el valor más bajo de 1,14 metro, y luego hubo una lenta recuperación . "No se espera que vuelva a valores de aguas medias (el límite es 2,40 metros), va a quedar en valores de aguas bajas. Pero se ha sostenido la recuperación y no se espera un descenso abrupto. Estamos por debajo de la media, pero muy lejos de la bajante histórica que tuvimos en 2022", consideró el director de Defensa Civil municipal, Gonzalo Ratner.

La altura media histórica del mes de junio es de 3,16 metros, casi el doble de la actual. Pero si se compara con valores como los del 17 de enero de 2023, cuando llegó a 0,04 centímetros, se observa que hubo una remontada, con un leve descenso en las últimas semanas.

"Seguimos dentro del rango bajo, pero no con una bajante tan extrema como los últimos 3 años, cuando hubo una fuerte escasez de lluvias no solo en Rosario, sino también en la cuenca", analizó el titular de Defensa Civil. Es que para la altura del río, el principal aporte es la cuenca en el sur de Brasil, y en menor medida los ríos Iguazú y Paraguay. "Allá no estuvo habiendo lluvias, y estos meses en general son los que tienen menos precipitaciones", agregó.

Sin embargo, en este 2023 el caudal estaría recuperando sus niveles. Según los pronósticos del INA, la semana entrante continuaría creciendo hasta llegar a 1,70 metro. Se espera que el ascenso se produzca en forma lenta pero sostenida, para que en julio esté en 2,11 metros y agosto en 2,42 metros.

"Se espera un repunte si se da el fenómeno del Niño que están pronosticando, con lluvias un poco por encima de lo normal. Por ahora es débil, pero en primavera y parte del verano tendremos niveles medios y un poco superior de altura del Paraná", explicó Ratner.

Según el funcionario, ahora la zona atraviesa una fase neutra, y los estudios hidrológicos indican que hay un 93% de chances de que entre en Niño en el trimestre julio-agosto-septiembre, que no sería fuerte como en 2015 y 2016 pero traería mayor cantidad de agua.

Prevención

En cuanto a lo preventivo, cuando el río sale del rango de aguas medias y entra en bajas, los equipos de Defensa Civil tienen mucha precaución en la zona de la costa central, donde este miércoles se produjeron movimientos y algunos desprendimientos en la zona del parque España.

Además, los agentes de Defensa Civil monitorean el sector donde se estuvieron produciendo algunos hundimientos, aunque se taparon los últimos que aparecieron y en el último mes no volvieron con la recuperación del río. Sin embargo, deben estar atentos porque el otro factor es la erosión que producen las lluvias locales cuando drena el agua.

En tanto, Ratner ajustó las recomendaciones al parque náutico, sobre todo en la navegación: indicó hacerlo a velocidad prudencial, atento a que cuando se producen estas bajantes quedan expuestos troncos y raíces en la superficie. Por eso mismo, aconsejó circular a una distancia prudencial de la costa.