El grupo rosarino Massachusetts recrea clásicos de Bee Gees

En primer lugar porque no había otra banda tributo a Bee Gees en Argentina, ya que es una tarea que conlleva cierta complejidad debido al gran trabajo y técnica vocal que requiere y también a la necesidad de músicos que tengan un conocimiento acorde a sus respectivos instrumentos, y que hagan un trabajo de la manera más fiel posible a las canciones originales. Y en segundo lugar, el motivo también es debido al deseo de aportar desde nuestro lugar a que estas canciones perduren aún más en el tiempo.

¿Cuáles son los discos y la época en la que basan la mayor parte de su espectáculo?

Bee Gees tuvo diferentes etapas. Indudablemente obtienen el mayor reconocimiento debido a la película “Saturday Night Fever”, pero ya venían con varios éxitos desde antes. Nuestro espectáculo está compuesto de las baladas más conocidas como lo son “How Deep Is Your Love”, “Run To Me”, “I Started A Joke” y también por los hits más bailables como “Tragedy”, “Stayin” Alive”, “Night Fever” y demás. Eventualmente tenemos pensado seguir añadiendo canciones a nuestro repertorio, que recorran de manera más amplia la obra de los hermanos Gibb.

¿Creen que Bee Gees es una música que resiste el paso del tiempo?

No solo resiste el paso del tiempo sino que también nuestra banda, Massachusetts, está formada por un abanico de distintas generaciones que certifican dicha resistencia, ya que los integrantes abarcan desde los 20 hasta pasados los 55 años de edad.

¿Cuál fue el reconocimiento que tuvieron en el exterior y qué posibilidades hay de hacer una gira en la Argentina o fuera del país?

En cuanto a reconocimiento nuestra banda mantiene un afectivo lazo de amistad con Martha Colmenares, quien es una de las biógrafas de Bee Gees, y además nos hicieron entrevistas desde países como Estados Unidos, México, Perú y España, debido a que consideran que nuestro trabajo está hecho de manera prolija y muy respetuosa. Por lo pronto no tenemos en vista una gira, pero es una idea que no se descarta y está pronta a ser planteada dentro de nuestro grupo.