El City Center inaugura su primera temporada teatral

image - 2023-01-04T184526.723.jpg Belén Francese, que actúa en "No paramos de triunfar", destacó las posibilidades de Rosario como plaza teatral.

Jelinek participó de “El Hotel de los famosos” como huésped invitada y Francese por su parte participó de varios proyectos teatrales como “El en mi cuerpo”, “El hombre ideal”, “Buscados” y “El champán las pone mimosas”, entre otras, al igual que Mariano De La Canal, conocido como “fan de Wanda”, en tanto que Medina Flores hará su debut sobre las tablas. Cabanas viene de hacer varios espectáculos de la mano de Carmen Barbieri y Aldo Funes. El modelo también se coronó subcampeón de “Soñando por bailar” y eso le permitió estar meses más tarde en el “Bailando?” junto a Marcelo Tinelli.

Francese aseguró que el espectáculo es “totalmente ecléctico, novedoso, tiene una escenografía que fue diseñada especialmente para una obra con unos efectos especiales que pocas veces se vieron en Argentina. El elenco está súper seleccionado, cada uno tiene su nombre y son todas figuras reconocidas. Cada uno está en su rol que es explosivo y acá se fusionan todos en una historia que toca mucho la actualidad porque habla de todo lo que pasa en los realitys como «Gran Hermano» y otros, tanto adentro como afuera del show”.

En ese sentido, añadió: “Es una comedia totalmente blanca, para toda la familia, con mucho humor. Es un género en el que vengo trabajando hace mucho tiempo y sé que la gente lo disfruta mucho, tanto como nosotros de trabajar en una de las cosas más lindas que es sacarle una sonrisa a alguien”.

La artista también calificó al espectáculo como un “big show” por la complejidad de la realización y la puesta en escena. “Tenía varias propuestas para el verano pero mi hijo es muy chiquito y le dije que no a varias, pero cuando mi manager me habló de esta en particular, me entusiasmó, no porque las otras no fuesen buenas, sino porque elegir con un bebé de un año y seis meses requiere que alguien lo atienda en los ensayos o lo que pasa con muchas madres que trabajan. Cuando me hablan de este big show, porque además de una obra es un gran show, no lo dudé. Me dije que me iba a acomodar, pero sea como sea tenía que hacer esta obra porque es maravillosa y muy graciosa, con mucho glam, y acá estoy, con la camiseta puesta”.

meenamore.jpg “Me enamoré de vos”, con la dirección de Diego Pérez, y protagonizada por Nazarena Vélez y Santiago Caamaño.

Sobre este regreso a Rosario, Francese se declaró “fan” de una ciudad que “tiene todo”. “Rosario no tiene nada que envidiarle a ninguna plaza teatral porque tiene todos los condimentos turísticos que busca alguien cuando quiere pasarla bien y de vacaciones. Yo hice muchos años Villa Carlos Paz, Mar del Plata, abrí plaza teatral en Mendoza, por lo cual abrir una plaza teatral en Rosario, ser pioneros con este hermoso elenco es muy lindo. Creo que de acá en adelante, todos los veranos Rosario tendrá su propuesta teatral cada vez más grande porque tiene todo lo necesario para venir en pareja, en familia o solo. Siempre que vine a Rosario con varias obras, como «El champán las pone mimosas» o «El en mi cuerpo», tuvimos un público maravilloso, agradecido, fuerte. El ida y vuelta fue siempre hermoso y amo Rosario por las oportunidades que me dio y me da, no sólo laborales, sino también por sus lugares y su gente. Es una ciudad magnífica, soy fan”.

Los domingos 8 y 15 de enero, a las 21, será el turno de “Anamá Bossa Nova” en el que Anamá Ferreyra estará al frente de un espectáculo musical con un repertorio de bossa nova. En una faceta íntima, la artista rememorará sus vivencias y secretos con humor e histrionismo, cantará, bailará e irá guiando al público en su rol de presentadora. La acompañará la cantante y actriz Claudia Tejada junto a una banda en vivo.

Reinhold 1.jpg Diego Reinhold se presentará con su show “Stand Up Comedy”

Por su parte, el comediante Diego Reinhold se presentará con su show “Stand Up Comedy”, el martes 10, a las 21 y a las 23. Reinhold, luego de años de trabajo, se posicionó como un referente del género con rutinas inéditas y ofrecerá un espectáculo que combina humor e interacción multimedia, uno de sus sellos.

El miércoles 11 y el domingo 29 de enero, a las 21, se presentará “Me enamoré de vos”. Bajo la dirección de Diego Pérez, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño protagonizan una comedia en la cual sus personajes, Jazmín y Mingo, forman una pareja que en un ámbito distendido desnudan con mucho humor lo mejor y lo peor de su particular convivencia.

La cartelera de City Stars contará además con el show “Sex, viví tu experiencia”, que se podrá ver los martes 17, 24 y 31 de enero, a las 21. Diego Ramos, Romina Richi, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Virginia Gallardo, Lourdes y Sebastián Franchini son algunos de los artistas que forman parte de esta experiencia creada por José María Muscari. Se trata de un espectáculo atípico y único que fusiona música, baile y teatro.

image - 2023-01-04T184806.348.jpg “Sex, viví tu experiencia”, el show creador por José María Muscari, en el que participan Diego Ramos, Romina Richi, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Virginia Gallardo, Lourdes y Sebastián Franchini.

La humorista Costa llegará a Rosario con su show “Costa está de fiesta” que se presentará el miércoles 18, a las 21 y a las 23, y el miércoles 25, a las 21. Costa celebra sus 21 años en el humor con un espectáculo en el que predomina la picardía, pero con la mirada empática que la caracteriza.

A la cartelera también se sumará Marcelo Polino con su unipersonal “La verdad de la milanesa”, un show performático con invitados de lujo y que en su debut en Rosario contará con la presencia de Carmen Barbieri. La cita será el domingo 22, a las 21 y a las 23.