Comienza la inscripción al medio boleto universitario y terciario

¿Quiénes usan el medio boleto, existiendo el Boleto Educativo (BE) que da la provincia? Cualquiera que use más de dos viajes al día. El BE vale solo para dos boletos diarios, uno para ir y otro para volver. Por eso todos los estudiantes que tienen talleres o doble escolaridad sacan ambos. Una pequeña porción, además, solo tiene el medio boleto porque no cumple algún requisito del BE. Quienes quieran obtener información sobre el Boleto Educativo provincial, pueden llamar al 0800-777-0801.