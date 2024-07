Atlético perdió un partido clave y mira de reojo el descenso

Atlético cayó este domingo ante Champagnat 36-20 en la 13ª fecha del Top 12 de la Urba y no logra levantar cabeza. Tras el receso invernal recibirá a Alumni en el pasaje

De Haro, autor de un try y un penal. Atlético del Rosario volvió a perder, esta vez ante Champagnat.

Pedro de Haro (1 penal y 1 try), Facundo Gerosa (1 try), Ramiro Musio (1 try) y Manuel Nogués (1 conversión) fueron los autores de los tantos rosarinos.