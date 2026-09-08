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Tres de cada cuatro embargos dispuestos por el fisco caen sobre microempresas

Un informe de la Fundación Apertura señala la creciente concentración de medidas cautelares sobre este segmento

8 de septiembre 2026 · 14:35hs
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Análisis fiscal. Detallado informe de la Fundación Apertura.  

Análisis fiscal. Detallado informe de la Fundación Apertura.

 

Tres de cuatro embargos dispuestos por la delegación Rosario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) fueron sobre microempresas. La participación de este segmento sobre el conjunto de medidas cautelares dispuestas por el organismo creció del 37,3% en 2021 al 87,4% en julio de 2026.

El dato surge de un análisis que realizó la Fundación Apertura en base a los datos suministrados por el Ministerio de Economía en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

En base a esa información, la fundación, integrante de la Red de Instituciones por la Producción Rosario, concluyó que el instrumento más severo para perseguir el crédito fiscal “se aplica de forma casi exclusiva sobre el segmento con menor capacidad de absorberlo”. Esta aplicación se hace, además, con “intensidad creciente y por montos reales cada vez mayores”.

En ese sentido, aclaró que “no discute la facultad de cobro sino su gradualidad”. Y consideró que “un régimen escalonado por tamaño no debilita la recaudación” sino que “protege la base productiva que la sostiene”. La respuesta al pedido de acceso a la información fue remitida por Economía el 23 de julio pasado.

Los datos provienen del sistema Siraef y contabilizan embargos sobre ejecuciones fiscales radicadas entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de julio de 2026, con corte de base al 20 de agosto pasado.

Esta información permite, por primera vez, “leer la política de cobro coactivo del fisco nacional en Rosario según el tamaño de la empresa alcanzada”, subrayó la fundación. Aclaró que “no se mide evasión sino dónde se aplica el instrumento más severo del procedimiento de ejecución fiscal”.

En el período bajo estudio la delegación local trabó 27.045 embargos. sobre 11.458 empresas. De ese total, 20.421 medidas cayeron sobre microempresas, firmas de hasta siete personas ocupadas según los parámetros vigentes del registro Mipyme.

Mipymes embargadas

De hecho, el 92% de las mipymes embargadas, si se excluye a los contribuyentes sin caracterización, son microempresas. El 75,5% de los embargos recayó sobre ese sector entre 2021 y 2026. En lo que va de este último año, esa tasa llegó al 87,4%, contra el 37,3% de hace cinco años. Con respecto al año anterior, se proyecto un aumento de casi 58%. En el período auscultado también creció la cantidad de medidas por empresa, de 1,1 en 2021 a 3,2 este año.

Nueve de cada diez embargos a mipymes caen en la microempresa. En cambio, solo 229 de los 27.045 del período alcanzaron a medianas (1%). “El universo alcanzado se achica y se concentra, mientras la intensidad y el monto por medida aumentan; el embargo dejó de ser un instrumento de excepción sobre grandes deudores para volverse una práctica de alta frecuencia sobre el segmento más pequeño del entramado productivo”, señaló el trabajo.

Leer más: En la provincia hay unos 412 mil deudores en situación de mora

La concentración de la cantidad de medidas en la microempresa se profundizó. En 2021, atípico por la suspensión de ejecuciones fiscales vigente durante buena parte del año, Arca aplicó solo 332. En 2022, año de recupero, se tocó el pico de la serie, con 10.184 embargos. Desde 2023 el volumen baja pero la participación de la microempresa sube sin interrupción, hasta el 87,4%.

Junto a las pequeñas, explican el 91,9 % de los embargos de 2026. Con 3.713 medidas en siete meses, 2026 proyecta cerrar en torno a 6.365 embargos, el segundo registro más alto de la serie y un 58% por encima de 2025. “La aceleración es aún mayor en el segmento micro (61,5%)”, dijo el informe, que apunta la importancia de “monitorear esta trayectoria” De los datos surge también que en en 2021 el fisco trababa aproximadamente una medida por empresa. Hoy traba más de tres.

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