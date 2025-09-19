El BCRA vendió u$s678 millones para frenar al dólar

La entidad presidida por Santiago Bausili vendió un total de u$s1.100 millones en los últimos tres días. El riesgo país supera 1.500 puntos

Se trata del tercer día consecutivo que el BCRA interviene en el mercado.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a vender parte de sus reservas para intentar que el valor del dólar no pase el techo de la banda cambiaria. Este viernes se desprendió de u$s678 millones. Se trata del tercer día consecutivo que la entidad interviene en el mercado.

De esta manera, la entidad presidida por Santiago Bausili vendió un total de u$s1.100 millones en los últimos tres días.

Durante la rueda del jueves la cotización del dólar también superó el techo de la banda cambiaria dispuesto por el gobierno nacional y el Banco Central vendió casi u$s$379 millones de sus reservas para sostener al peso en medio de la turbulencia política y financiera que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

La primera intervención en el mercado de cambios, en más de cinco meses, ocurrió el miércoles pasado cuando se desprendió de u$s53 millones para defender el techo de una banda cambiaria que continúa sumando cuestionamientos de parte de analistas económicos y financieros y sembrando dudas entre los inversores.

La cotización del dólar

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475, por eso el BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.

El dólar blue subió por séptima jornada consecutiva y cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, mientras que el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

El dólar MEP cotiza a $1.541,98 y la brecha contra el mayorista llega al 4,5%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.558,88, por lo cual la brecha escala al 5,7%.

En paralelo, los bonos soberanos cayeron una vez más y el riesgo país ascendió 1.516 puntos básicos.