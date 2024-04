Sigue la fiesta financiera: suben bonos de deuda y caen dólares paralelos

La fiesta financiera sigue con el arranque de la semana. El riesgo país bajó a 1.300 puntos por la suba de los bonos de deuda, mientras que el Banco Central compró otros u$s 280 millones en la jornada del lunes. Las cotizaciones de los dólares financieros continúan la tendencia bajista. No obstante, el Ministerio de Economía postergará hasta fin de mes el pago de un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El valor del billete en el Banco Nación es de $ 883 y en el promedio de los bancos es de $ 908,80. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $ 1.412,80.

El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por u$s 280 millones en el mercado de cambios. En los cuatro primeros días de abril compró u$s 1.312 millones. Está a punto de superar el 50% del total de compras del mes pasado. Las reservas brutas de esta manera aumentaron u$s 140 millones y finalizaron en u$s 28.903 millones.

El dilema de las tasas

En este contexto, el directorio del Central analizará una nueva baja de la tasa de política monetaria a partir de la desaceleración de la inflación. Esta decisión impactará de lleno en la tasa de interés de los plazo fijo actualmente en el orden de 6% mensual que resulta negativa con relación a la inflación.

El directorio se reúne habitualmente los jueves y en esta ocasión el encuentro tendrá lugar un día antes que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dé a conocer la evolución de los precios de marzo.

Las estimaciones privadas sugieren que la inflación de marzo se ubicará por debajo del 13,2% de febrero. Los analistas de la city reflejaron en la encuesta del Banco Central una reducción de las expectativas de inflación. Sin embargo, se mantienen en niveles de dos dígitos para marzo y abril. El ministro de Economía, Luis Caputo, confía en que será del 10%.

Un informe de la consultora Eco Go consideró que el BCRA puede impulsar una nueva baja de la tasa dada la forma en que forzó una caída en la tasa de las Lecap cuando en la última licitación aceptó sólo el 25% de las ofertas. También alienta esta especulación la fuerte compra de dólares el Banco Central. Esta medida reduciría, además, la emisión de dinero para el pago de los pases a un día, los pasivos remunerados que reemplazaron a las Leliq.

La euforia financiera se da en todos los frentes. Las acciones y los bonos argentinos extendieron su rally alcista y escalaron, en algunos casos, hasta 12%. El riesgo país se hundió 7,5% a 1.205 unidades, su nivel mínimo desde septiembre de 2020. El S&P Merval subió 1,3%.

“Por lo pronto, el vértice del programa viene ‘saliendo bien’ en un contexto de retorno de la liquidez global que compra la historia detrás del ajuste”, dijeron desde la consultora EcoGo.

El Fondo al fondo

Así y todo, el gobierno decidió unificar a fin de mes el pago de los u$s 1.940 millones de vencimientos con el FMI que operan durante abril. Será pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, viaje a Washington, Estados Unidos, para asistir a la reunión de primavera del organismo internacional, con el fin de lograr un nuevo entendimiento.

Los u$s 1.940 millones sintetizan los tres pagos previstos de abril: el de este martes, por u$s 1.292 millones, el del martes de la semana próxima, por u$s 643,6 millones y el y, a fin de mes, otros 88 mil dólares. Otro compromiso importante llega en mayo, por : otros u$s 857 millones.

Un guiño al campo

Caputo, le hizo un guiño al agro de cara al comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa y a un mes de comenzar la campaña de siembra de trigo. Anunció, a través de redes sociales, la baja de aranceles de importación para herbicidas y la mejora de aprobaciones de los permisos del Senasa.

De esta forma, busca mejorarle la ecuación al agro que se quejaba que le liquidaban a un tipo de cambio menor del cual luego tenía que comprar los insumos dolarizados como los citados herbicidas.

Además, de cara a la liquidación de la gruesa, cada vez son mayores las voces que indican que el tipo de cambio real se volvió a quedar atrás con el crawling al 2% mensual y estaría bastante atrasado.

“Durante abril vamos a estar tomado las siguientes medidas para favorecer al agro”, anticipó. En primer lugar destacó que habrá una baja de aranceles de herbicidas. “Los herbicidas a base de atrazina, glifosato y 2-4-D bajarán del 35% al 12,6%, a su vez reduciremos el arancel de la Atrazina primaria, desde el 24% actual al 10.8%”, destacó.