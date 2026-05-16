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Más de 24 mil empresas cayeron durante la gestión de Javier Milei

El cierre de unidades productivas es más profundo que durante la pandemia, señaló el centro de estudios Fundar en un informe

16 de mayo 2026 · 19:48hs
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El agro es uno de los sectores ganadores del modelo pero cayó fuerte la cantidad de empresas del sector.

Archivo La Capital

El agro es uno de los sectores ganadores del modelo pero cayó fuerte la cantidad de empresas del sector.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei se perdieron 24.437 empresas, un 4,8% del total. Así lo señaló un informe del centro de estudios Fundar realizado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Los investigadores señalaron que se trata de la peor caída en los primeros 27 meses de un gobierno.

Las estadísticas indican, además, que la cantidad de empresas que cayeron en estos dos años es similar a las que se perdieron durante la pandemia. Solo en el último año cerraron 13.163 unidades, equivalente a una pérdida de 2,6% respecto de 2024. En febrero pasado, último dato disponible, salieron del sistema 256. “Hace 17 meses consecutivos que cae”, señaló Fundar.

Entre enero y febrero, 12 de los 19 sectores de actividad analizados mostraron bajas. Los más afectados fueron transporte y almacenamiento (-0,9%), enseñanza (-0,8%) y agro (-0,8%). La evolución del sector agropecuario es paradójica ya que este es uno de los rubros “ganadores” del modelo. En la medición interanual, las bajas involucran a 13 de 19.

El impacto en las provincias

La crisis también exhibe una extensión geográfica importante. La mayoría de las provincias registraron pérdidas de empresas: 19 de 24 entre enero y febrero, con La Rioja (-1,5%), Catamarca (-1,5%) y Santa Cruz (-1,2%) a la cabeza. En la comparación interanual son 23 las jurisdicciones que muestran caídas. Neuquén fue la excepción.

Desde la asunción del gobierno actual, La Rioja, Catamarca y Chaco fueron las provincias más afectadas. En el caso de Santa Fe, la cantidad de empresas cayó 0,71% entre enero y febrero, 2,51% en doce meses y 5,68% desde noviembre de 2023.

La radiografía que muestra Fundar es la de un país donde las empresas pequeñas y medianas, que son las que sostienen el empleo formal y la producción local, se desangran lentamente. No hay estallido, sino un goteo constante que erosiona la base del trabajo privado y lo convierte en cuentapropismo, ya que el empleo bajo el monotributo creció en 172.624 puestos de trabajo.

Por otra parte, los salarios de convenio cayeron 0,5% real en marzo y acumulan un 6% de baja desde el inicio del gobierno. El promedio salarial Sipa también retrocedió 0,3% mensual, aunque mantiene una mejora acumulada de 3% desde noviembre de 2023.

Empleo e ingresos

La brecha entre los ingresos altos y bajos se amplía: los primeros logran ajustes más frecuentes, mientras los segundos dependen de paritarias que corren detrás de la inflación.

La combinación de destrucción empresarial, pérdida de empleo privado y caída salarial configura un escenario de deterioro estructural. El repunte de febrero parece más un respiro estadístico que una recuperación real.

Según los últimos datos del Sipa, en el último año la caída acumulada del empleo formal en el sector privado rozó los 100.000 puestos de trabajo.

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