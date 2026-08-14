Gustavo Puccini: "Nos adelantamos para que Rosario sea un hub logístico con la minería"

Junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el ministro de Desarrollo Productivo explora modelos portuarios mineros para que la ciudad sea un hub logístico

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , encabeza una gira por Chile para observar puertos que exportan actividad minera y poder tomarlos como modelo para la terminal fluvial de Rosario . La idea de fondo es aprovechar el boom minero que en unos años se supone habrá y que Rosario sea la plaza exportadora.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , quien impulsó la iniciativa, explicó desde Chile el objetivo del viaje. “Nos adelantamos muchísimo para que Rosario sea un hub logístico para que se exporten la producción minera cuando pegue el salto”, dijo.

Este jueves visitaron el Puerto Angamos (ANG) y la Terminal Graneles del Norte (TGN), dos importantes terminales ubicadas en la región de Antofagasta. Este viernes Valparaíso visitará puntualmente la Terminal Pacífico Sur.

Son terminales portuarias multipropósito muy especializadas en minerales en general y, en particular, cobre.

“Venimos a visitarlos porque es aprender de los líderes mundiales de la exportación de los minerales. El 93 % lo hace por este sistema en 70 puertos privados y públicos”, contó Puccini a LT8.

Se necesitan inversiones en los puertos locales, pero el ministro sostiene que la región tiene características que juegan a favor. Sobre todo si termina de mejorarse con la inminente licitación del Belgrano Cargas.

La delegación santafesina en un puerto de Chile. Foto: Gobierno Santa Fe

“Queremos ver cómo funcionan porque en la Argentina se están aprobando proyectos de minerías en distintas provincias en litio, oro y plata, y cobre”, añadió.

Según Puccini, esas producciones (que explotarán entre 5 y 10 años) necesitarán de una logística para exportar. Entonces quieren darle alternativa por el océano Atlántico a la salida actual por el Pacífico que realizan las grandes canteras del norte y cuyo.

“Por eso nos adelantamos muchísimo para que Rosario sea un hub logístico para que se exporte la producción minera por la ciudad. Y en esa competencia con Campana, Zárate y Bahía Blanca nos miren a nosotros”, indicó.

En esa línea, el gobernador destacó la posibilidad “de que puedan surgir muchas inversiones” y valoró la importancia de “ver aquí algo que funciona y que se planificó con mucho tiempo".

"Santa Fe se está ordenando y mira al futuro. El futuro en la República Argentina no solo es el motor que eran los cereales y las oleaginosas sino también la energía y la minería. Queremos transformarnos en un hub logístico de la minería también para poder expandir nuestro sistema productivo”, aseguró.