Santa Fe Business Forum: 3 mil rondas de negocios para conectar a empresarios con el mundo

Hasta este viernes se desarrolla en La Fluvial la segunda edición del encuentro de negocios organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo

En la planta baja del Salón Embarcadero de La Fluvial una multitud de emprendedores y representantes de pymes se preparan para concertar un encuentro. Hasta que suena un timbre y se abre paso a un mano a mano entre vendedores y compradores en turnos de 25 minutos. Bajo esta dinámica se desarrollan las rondas de negocios en la segunda edición del Santa Fe Business Forum , un evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que se desarrolla hasta el viernes en Rosario .

Unos 250 compradores internacionales y más de mil empresas santafesinas y nacionales se dan cita en La Fluvial, con delegaciones diplomáticas de más de 30 países. Perú, Brasil, Noruega, Panamá y Corea del Sur fueron algunos de los países compradores que se hicieron presente este miércoles, en una jornada dedicada al rubro gastronómico.

"El balance es sumamente positivo. Esto es inédito en la República Argentina, ninguna provincia lo hizo y se están concretando más de 3 mil rondas de negocios ", dijo a La Capital Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo provincial. Además del cara a cara en La Fluvial, el funcionario destacó que los compradores están recorriendo circuitos productivos de Santa Fe , como empresas, puertos, tambos, metalmecánicas y la zona franca de Villa Constitución.

Conferencias y rondas de negocios

La tercera jornada del Santa Fe Business Forum comenzó con la conferencia "Latam verde: innovación climática con impacto y retorno", a cargo de Daniel Block, Rubén Altman y Paz Alvarez. "Certificación kosher" (Daniel Oppenheimer y Mercedes Calvo), "Del laboratorio al mercado: oportunidades en biotech y salud" (Marina Simian, Marcelo Kaufmann y Diego Chouhy) y "Certificación halal" (Melody Amal Khalil) fueron otras de las charlas que se desarrollaron este miércoles por la mañana.

En paralelo, de 9 a 18 se realizaron las rondas de negocios en el Salón Embarcadero, ubicado en la planta baja de La Fluvial, mientras que en Salón Terrazas se destacó la presencia de startups, mostrando sus proyectos y buscando inversores.

En cuanto a las rondas de negocios, cada empresa llegó al encuentro en Rosario con una reunión pautada, ya que los compradores internacionales eligieron previamente con qué firma reunirse. Así, al momento de entrar cada empresario tenía 25 minutos para poder tener un intercambio, conocerse y dar los primeros pasos para un eventual negocio.

forum (2)

En busca de nuevos horizontes

Agustín Forzani es director de un grupo agroindustrial con cuatro unidades de negocio: ganadería, agricultura, acopio de cereales y molino harinero. "Hoy en día estamos expandiéndonos y agregando una nueva unidad de negocio que es la fábrica de tapas de empanadas", apuntó el director del Grupo Forzani, cuya casa central está en la localidad santafesina de Esmeralda.

Presente en el Santa Fe Business Forum, contó que si bien hoy están vendiendo la mayor parte de su producción en el mercado interno, la intención es vender, por medio de otra empresa, tapas de empanadas al exterior, además de avanzar en exportaciones de harina a Brasil y Uruguay. "El martes tuvimos cuatro reuniones, el miércoles seis, hay varios importadores de países limítrofes con los cuales estamos armando relación", apuntó.

En representación de la bodega Carmine Granata, Raúl Granata, participó en Rosario de varias rondas de negocios. "Hay buenas expectativas, pero son productos nuevos que tienen que ingresar a un mercado y ellos (los compradores) tienen que evaluar si los precios les convienen", destacó el empresario, quien llegó al evento con los productos de su bodega para presentarlo a inversores de distintas geografías, desde América Latina a Nigeria. Si bien la empresa es mendocina, trabajan con una distribuidora de San Carlos (Santa Fe).

forum (3)

El presente de las pymes

"Todos vienen con mucha esperanza de poder colocar su trabajo en algún lugar del mundo. Los ves bajar del auto con las bolsas con sus productos y muchas expectativas para concretar negocios", apuntó Puccini a La Capital.

Para el funcionario, el Santa Fe Business Forum representa una chance para las pymes, sobre todo en un contexto nacional complejo para distintos sectores: "Quienes están aquí están pidiendo que algunas reglas de hoy se puedan mejorar. Por ejemplo, que baje la tasa de interés para la toma de crédito, que han subido muchísimo. El gobierno tendrá que revisar también el tipo de cambio y la carga impositiva. Por eso esta es una gran oportunidad y ojalá que aquí encuentren un mercado internacional que los saque de este vaivén de coyuntura que en algunos sectores están con consumo desacelerado".