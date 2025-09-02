La Capital | Economía | Santa Fe Business Forum

Santa Fe Business Forum: Pullaro llamó a un acuerdo para estabilizar la macroeconomía

Durante la segunda jornada del evento que se realiza en La Fluvial, el gobernador abrió el Foro de Inversiones. Apoyo a startups

2 de septiembre 2025 · 20:49hs
Inspiración. El Chapu Nocioni junto al gobernador en el Santa Fe Business Forum.

Inspiración. El Chapu Nocioni junto al gobernador en el Santa Fe Business Forum.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó un acuerdo político amplio para “estabilizar la macroeconomía para bajar la tasa de interés y el riesgo país”, expresó en la apertura del Foro de Inversiones del Santa Fe Business Forum 2025, que se desarrolla en La Fluvial de Rosario hasta el viernes 5 de septiembre.

Acompañado por la vicegobernadora, Gisela Scaglia, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, Pullaro dio inicio a la segunda jornada del evento que reúne a más de 40 fondos internacionales y 250 startups de sectores estratégicos.

“Estas jornadas colocan a Santa Fe en un lugar distinto, en un momento en el que en Argentina predominan los gritos y el destrato entre dirigentes políticos, en la provincia demostramos que estamos ocupados en lo importante: la planificación de políticas públicas, el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y la ejecución eficiente para lograr resultados”, subrayó.

Pullaro hizo hincapié en que el clima de negocios depende de consensos básicos entre la dirigencia. “Solo a partir de un acuerdo político podremos estabilizar las variables macroeconómicas. Es la única manera de dar certeza y demostrar que Argentina puede cambiar”, insistió.

Por su parte, Puccini remarcó que el objetivo de la provincia es “transformar la matriz productiva diversa, con ocho rubros principales y cincuenta subrubros en cada cluster, para adaptarse a las demandas globales y ofrecer productos de calidad internacional”.

El ministro de Desarrollo Productivo explicó que Santa Fe ocupa el tercer lugar en el país en cantidad de empresas y científicos, “lo que refleja una política sostenida de vinculación entre la producción y la ciencia, con recursos presupuestarios destinados al desarrollo del sector”.

La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, resaltó que el Foro de Inversiones de Santa Fe es “el más grande de Argentina” y puso en valor el perfil exportador de la provincia. “De las 5.900 empresas radicadas en el territorio santafesino, 783 exportan actualmente”, detalló.

Asimismo, subrayó la infraestructura educativa y tecnológica que potencia al sector productivo: “Contamos con 14 universidades públicas y privadas, cuatro polos tecnológicos, seis clústeres de la economía del conocimiento y 30 centros de investigación. Santa Fe es un territorio que brinda oportunidades concretas de inversión y negocios”.

Con este escenario, el gobierno provincial busca posicionar a Santa Fe como epicentro del intercambio entre capital internacional y proyectos locales de base tecnológica y productiva, en un contexto en el que la previsibilidad macroeconómica es clave para atraer nuevas inversiones.

Chapu Nocioni

En el marco del Santa Fe Business Forum, el exjugador de la NBA y campeón olímpico en Atenas 2004 Andrés “Chapu” Nocioni brindó una charla motivacional dirigida a emprendedores en la que compartió reflexiones sobre liderazgo, resiliencia y el valor de construir desde el esfuerzo colectivo. Consultado sobre el contexto económico, fue claro: “Hace años que escucho que tenemos potencial. En algún momento tenemos que romper esa barrera y demostrarlo. Si la política y la gente empujamos todos para el mismo lado, podemos tener una Generación Dorada, pero de empresas y capital humano”.

