Alerta en Santa Fe por los efectos de las tasas altas en la actividad económica

En la apertura del Santa Fe Business Forum, los funcionarios provinciales expusieron su preocupación por la situación de la producción y el empleo. El impacto en los ingresos fiscales

Por Alvaro Torriglia

1 de septiembre 2025 · 23:20hs
Abrió la segunda edición del Santa Fe Business Forum

Abrió la segunda edición del Santa Fe Business Forum, en La Fluvial.

Con más de 250 compradores del exterior y mil empresas santafesinas, la segunda edición del Santa Fe Business Forum arrancó el lunes. Los 6 mil contactos esperados en las rondas de negocios organizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia reflejan las expectativas y la necesidad de ganar mercados externos en medio de una coyuntura condicionada por la crisis económica y financiera a nivel nacional. El impacto del brusco aumento de la tasa de interés sobre el nivel de actividad preocupa especialmente a los referentes económicos del gobierno santafesino, que temen por sus consecuencias en el mercado laboral.

“Si las tasas no se reacomodan a la baja va a ser muy difícil recuperar actividad, es un tema que venimos monitoreando en las mesas productivas”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien recordó que el Estado provincial ya volcó $ 10 mil millones para subsidiar el costo de los créditos al sector productivo. “A principios de año las tasas habían bajado y se tomaron muchos préstamos pero ahora por más que ayudemos no hay forma de hacerlas atractivas, por eso los que pensaban invertir están en un parate”, agregó.

El secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, apuntó que a través del sistema de subsidio se apalancaron préstamos al sector productivo por $ 50 mil millones el año pasado y $ 140 mil millones en 2025. Pero el salto de las últimas semanas conspira contra cualquier esfuerzo.

Panorama laboral

El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, reconoció que esperaba que “en el segundo semestre de 2025 el mercado laboral se estuviera recuperando más fuerte”. Desde fines de 2023 se perdieron 10 mil puestos de trabajo registrados en la provincia pero en el segundo semestre de 2024 se registró un lento repunte que aparecía como el piso de la crisis. Sin embargo, ese proceso se estancó y dejó “muy complicados” a muchos rubros afectados “por la caída del mercado interno y de las importaciones”.

“El único motor de crecimiento que tenía esta macroeconomía era la estabilidad monetaria, que permitía tener créditos a tasas razonables pero la suba brutal de estos días va a terminar con la incipiente recuperación que esperábamos”, dijo Báscolo.

De norte a sur y de este a oeste, el territorio provincial se sacude con crisis empresarias y conflictos laborales de envergadura. Aunque desde el gobierno apuntan a algunos casos “crónicos”, también entienden que hay en muchos de ellos cientos de empleos directos en juego.

Además, hay preocupación por la dinámica que toma la situación. A mediados del año pasado, la provincia asistió al pico de suspensiones acordadas en el marco de la mediación del Ministerio de Trabajo provincial, con 10 mil trabajadores en esa situación. “Estamos viendo ahora cierto agotamiento de algunos rubros, que tienen que ver con la caída de mercado interno, aumento de importaciones, achicamiento de márgenes y ahora suba de tasas”, señaló el titular de la cartera de Trabajo, quien teme que este combo genere “problemas con las fuentes laborales, ya no en términos de no recuperación sino de pérdida”.

El caso de Celulosa Argentina, que se presentó el lunes en concurso preventivo de acreedores, es uno de los puntos en rojo. También Acindar, que hace un año y medio trabaja a la mitad del promedio de los últimos cinco años; la fábrica de cosechadoras Vassalli, que en agosto prácticamente no trabajó como consecuencia de un conflicto derivado de la falta de pago de salarios; las tres algodoneras del norte santafesino, que entre otras cosas padecen la crisis del rubro textil; y lácteos Verónica, cuyas plantas están paralizadas en medio de una crisis empresaria que no se compadece con la realidad del sector. “Hay casos de grandes empresas que cobran notoriedad pero no son las únicas con problemas, muchas están pasando situaciones complicadas pero no llegaron la situación de tener que despedir”, señalaron desde Trabajo.

El ministro de Desarrollo Productivo subrayó que “hay 10 ó 15 empresas que atraviesan momentos de crisis, algunas que vienen desde hace mucho así”. Y señaló que en la provincia hay también sectores que se recuperaron respecto del año pasado, aunque “el segundo semestre ya se empezó a mostrar más lento”. En ese contexto, alertó que “el bolsillo de la gente se está resintiendo, hay que mirar eso”, dijo y reivindicó los programas de promoción desarrollados en el marco del Acuerdo Santa Fe, y el rol de la Billetera Santa Fe.

El secretario de Desarrollo Industrial sumó la organización de rondas de negocios para proveedores, supermercadistas y las que se vienen con empresas de tecnología e industria. En el marco del Santa Fe Business Forum, por caso, habrá una reunión de la mesa santafesina de proveedores de Petróleo, gas y minería, de la que participará también el intendente de Añelo, la “capital” de Vaca Muerta.

Puccini destacó el foro que se realiza hasta el viernes en La Fluvial por la potencialidad que tiene para que las empresas santafesinas tomen contacto con los casi 250 compradores del exterior, que a su vez pueden participar de las recorridas por 30 circuitos productivos armados para que puedan tomar contacto directo con las fábricas.

Para Puccini, el gobierno nacional “haría bien en replicar algunas herramientas que se pusieron en marcha en Santa Fe, como la inversión en obras públicas”. Por ahora, en los pasillos del Ministerio de Economía viaja el pedido de autorización presentado por el gobierno de Maximiliano Pullaro para tomar deuda por u$s 1.000 millones en el exterior con el objetivo de financiar infraestructura.

Recaudación

El ministro de Economía, Pablo Olivares, aguarda que la Nación otorgue esos avales, aunque entiende que la brusca suba del riesgo país no acompaña de la mejor manera la gestión, por más que santa Fe tenga mejor calificación que la administración nacional.

No es el único frente de tormenta. La recaudación repta al mismo ritmo de la actividad económica. Los ingresos por coparticipación mostraron en agosto un aumento de 0,7% real, casi en línea con la inflación. Ese incremento es interanual. Si se compara contra 2023, la variación sigue en rojo. La recaudación propia de ingresos Brutos mostró una suba de dos puntos, aproximadamente. Pero las perspectivas son malas. “La recaudación no reacciona en términos de crecimiento y en los últimos meses viene un poco para abajo”, dijo y opinó que el efecto de las altas tasas recién se comienza a ver.

