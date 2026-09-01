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Teresa Parodi celebra el Día del Chamamé en Rosario junto a Garupá

El próximo 19 de septiembre, el Teatro La Comedia será sede de un homenaje a uno de los géneros fundamentales de la música popular argentina

1 de septiembre 2026 · 13:47hs
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Teresa Parodi encabeza la celebración del Día del Chamamé que tendrá lugar el 19 de septiembre en el Teatro La Comedia

Teresa Parodi encabeza la celebración del Día del Chamamé que tendrá lugar el 19 de septiembre en el Teatro La Comedia

El Día del Chamamé se celebrará a lo grande en Rosario, con la presencia de destacadas figuras de la música popular argentina. La propuesta tendrá como protagonista a Teresa Parodi, una de las voces más representativas de la canción de raíz folclórica latinoamericana, quien compartirá escenario con el reconocido grupo rosarino Garupá.

Como artista invitada participará, además, la cantora Patricia Gómez, en una noche dedicada a honrar la riqueza cultural y musical del chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El evento tendrá lugar el sábado 19 de septiembre, a las 21, en el Teatro La Comedia (Mitre 958).

El encuentro ofrecerá un recorrido por clásicos del género y composiciones que reflejan la identidad del litoral argentino, en un espectáculo donde confluirán la tradición, la poesía y la emoción.

>> Leer más: Teresa Parodi: "Creo profundamente en nuestro pueblo y su memoria"

Tres representantes del chamamé

Además de ser una de las intérpretes más importantes de la música popular argentina, Parodi es también autora de chamamés emblemáticos como “Pedro Canoero”, “Apurate José”, y “Esa musiquita”, entre muchos otros.

El grupo rosarino Garupá está integrado por Joel Tortull en piano, Homero Chiavarino en acordeón, guitarra y voz, y Julián Venegas en guitarra y voz. Desde hace varios años trabajan en el rescate y la difusión de la obra de Ramón Ayala, abordando además a la música del litoral con una mirada contemporánea, respetando la esencia del género. El grupo se destaca además por la calidad de sus arreglos instrumentales, el tratamiento de las voces y por su permanente actividad en escenarios y festivales de todo el país.

Por su parte, Patricia Gómez es una destacada cantautora de folklore y chamamé originaria de Reconquista, Santa Fe. Con más de 40 años de trayectoria, su obra está profundamente arraigada a la identidad del litoral, destacándose por sus homenajes a la región del Jaaukanigás y a la época dorada de la radiofonía argentina.

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