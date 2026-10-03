Rosario-Phoenix: Fuceit conecta el corazón productivo argentino con la industria de EEUU

Una delegación encabezada por Sergio Aladio desplegó en Arizona una agenda con gobiernos, empresarios, referentes del transporte, la logística y el desarrollo económico

La delegación encabezada por Sergio Aladio recorrió durante una semana distintos niveles del entramado económico de Arizona.

La transformación que atraviesa Phoenix ofrece una postal interesante para Rosario y la Región Centro. Una economía que busca atraer inversiones, desarrolla infraestructura logística y articula al sector público con empresas y universidades fue el escenario elegido por la Fundación Centro de Estudios e Investigación del Trabajo (Fuceit) para desarrollar una misión institucional encabezada por el dirigente camionero santafesino Sergio Aladio .

La delegación recorrió durante una semana distintos niveles del entramado económico de Arizona . La agenda combinó desarrollo económico, transporte de cargas, cadenas de suministro, producción industrial, frontera con México, agro, conectividad aérea, instituciones públicas y formación académica.

Para una provincia como Santa Fe, atravesada por la producción agroindustrial, los puertos del Gran Rosario y el transporte de cargas, buena parte de las conversaciones tuvo una conexión directa con debates que también están abiertos en la región: cómo mejorar la logística, incorporar tecnología, formar trabajadores para las nuevas industrias y generar condiciones que permitan atraer inversiones y aumentar la competitividad sin desvincular producción y empleo .

Uno de los primeros encuentros fue con el Greater Phoenix Economic Council (GPEC), donde la delegación dialogó sobre el modelo utilizado por el Área Metropolitana para atraer empresas e inversiones . La institución representa a 22 comunidades de los condados de Maricopa y Pinal y trabaja en inteligencia de mercado, selección de localizaciones y vinculación entre compañías y actores públicos y privados.

La misión avanzó luego sobre el universo empresarial y financiero en Spencer Fane, donde confluyeron especialistas en inversión internacional, financiamiento, comercio agroalimentario y tecnología aplicada al agro. Allí participaron referentes vinculados a Nilo IQ, Yuma Smart Farm, Eide Bailly, Enterprise Bank & Trust y el Export-Import Bank de Estados Unidos.

También hubo interlocución con el área de Desarrollo Económico de la ciudad de Phoenix y un encuentro con la alcaldesa Kate Gallego, destinado a presentar la agenda de la delegación argentina y explorar posibles vínculos de cooperación.

Estrategia productiva

Para Aladio, uno de los capítulos centrales estuvo naturalmente relacionado con el transporte. La delegación visitó la Arizona Trucking Association, donde el programa reunió a referentes como Parker Hancock, presidente de su directorio, Terry Digby, de Western Transport Logistics, y Billy MacRae, gerente general de Transporte de Walmart.

Las conversaciones abarcaron incorporación de tecnología, seguridad, regulación y evolución de las cadenas de suministro. La agenda se complementó con HubStarr Logistics, dedicada al almacenamiento y distribución, y con una visita a Fairlife, en Goodyear, para observar una operación industrial de gran escala y tecnologías aplicadas a procesos productivos.

El enfoque de la misión propone así mirar al transporte no solamente como el movimiento de una carga de un punto a otro sino como una pieza de un sistema que integra producción, infraestructura, tecnología, comercio exterior y trabajo.

La frontera que también interesa al Gran Rosario

Otro capítulo con particular interés para una región exportadora fue la jornada desarrollada en Nogales, sobre la frontera entre Estados Unidos y México. La delegación recorrió los pasos fronterizos DeConcini y Mariposa, instalaciones logísticas y depósitos y conoció la experiencia del Arizona Department of Transportation en materia de control y seguridad.

También participó de una mesa con autoridades, empresarios, operadores aduaneros y representantes de actividades productivas. La visita a Collectron International Management permitió, además, conocer un modelo de manufactura transfronteriza que articula operaciones entre Estados Unidos y México en sectores como automotriz, aeroespacial, electrónica y dispositivos médicos.

Para el corredor productivo del Gran Rosario, donde diariamente confluyen producción agroindustrial, camiones, terminales portuarias y comercio exterior, esa experiencia ofrece un campo concreto de intercambio sobre infraestructura, eficiencia logística y articulación entre producción y exportación.

El potencial de la iniciativa no se agota en los contactos realizados en Estados Unidos. Aladio llevó a sus interlocutores una propuesta: convertir la relación iniciada en Arizona en una agenda de doble vía y trabajar para que empresarios, instituciones y referentes económicos de Phoenix puedan realizar una futura misión a la Argentina.

En esa eventual segunda etapa, Rosario, Santa Fe y la Región Centro tienen activos concretos para mostrar: uno de los principales complejos agroexportadores del mundo, infraestructura portuaria, producción agroindustrial, industria, transporte, universidades, conocimiento y una extensa red de empresas y trabajadores.

En Fuceit la apuesta es que la discusión sobre el futuro del trabajo no quede separada del debate sobre inversiones y productividad. La fundación trabaja sobre transporte de cargas, infraestructura, seguridad vial, modernización laboral y cooperación público-privada. La agenda incluyó contactos con empresarios taiwaneses vinculados al ecosistema industrial y tecnológico de Arizona.

El viaje cerró con interlocución con organismos estatales y una presentación de Aladio en Thunderbird School of Global Management, de Arizona State University, ante integrantes de su comunidad académica, empresarial e institucional.

La misión deja ahora una segunda tarea, probablemente más importante que el viaje mismo: transformar contactos institucionales en proyectos, intercambio y oportunidades concretas, y conseguir que el próximo capítulo de la relación entre Arizona y la Argentina pueda escribirse en Rosario y la Región Centro.