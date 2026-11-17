Este martes se presentará el libro que reúne relatos y poemas de jóvenes escritores de Rosario y la región. Durante el encuentro también se lanzará un podcast en el que los propios autores darán voz a sus textos.

“La poesía es lo que más me gusta hacer en la vida, soy escritor antes que nada”, dijo Ulises en diálogo con La Capital. Ulises Weingandt tiene 14 años, es de Soldini y es uno de los jóvenes que dejó su huella a través de la escritura. Su poema forma parte de "Huellas en la Ribera", un libro que reúne escritos de más de 150 niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 18 años de Rosario y alrededores.

El libro es el resultado del certamen literario "Palabras al Vuelo", una iniciativa llevada adelante por la Municipalidad de Rosario a través del Plan Ciudadano Rosario Lee, que busca acercar la palabra y los libros a las infancias, juventudes y a toda la ciudadanía mediante diferentes formatos y espacios públicos. Las obras recorren una gran variedad de temáticas y muchas de ellas nacieron en escuelas, instituciones, centros Cuidar y clubes de lectura de la ciudad, entre otros espacios.

Este martes 17 de noviembre, a partir de las 18, se presentará oficialmente "Huellas en la Ribera" en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (Riobamba 300 bis). Además del libro en formato físico, durante el encuentro se dará a conocer "Palabras al Vuelo: el podcas" , una propuesta que permitirá escuchar los textos en la voz de sus propios autores y que se compartirá en Spotify y YouTube para que sus palabras lleguen a nuevos públicos.

“En esta edición se van a publicar cuentos, relatos cortos y poemas de más de 150 chicas y chicos de más de 20 barrios de la ciudad y de 8 localidades del área metropolitana”, comentó Lucas de la Torre, subsecretario de Fortalecimiento Institucional y Sociocultural del municipio, en diálogo con La Capital.

“Este certamen nació con la certeza de que la literatura crece cuando abre espacios para quienes comienzan a escribir. Más que una convocatoria, constituye un ámbito de encuentro, reconocimiento e intercambio, donde cada participante puede hacer pública su obra, compartirla con otras y otros lectores e incorporarse a una comunidad que valora la creación literaria como un bien colectivo”, agregó el funcionario.

Sobre el valor de la publicación del libro junto al podcast, De la Torre expresó: “Esta antología reúne mucho más que relatos y poemas: refleja la vitalidad de una comunidad que reconoce en la literatura una fuerza capaz de transformar, vincular y abrir nuevas posibilidades. Deseamos que estas páginas sean el inicio de futuros recorridos creativos y que inspiren a muchas otras personas a descubrir en la escritura un lugar desde el cual expresar su mirada sobre el mundo”.

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De los primeros versos a las páginas de un libro

Ulises Weigandt tiene 14 años, cursa segundo año de la secundaria y estudia en la Escuela Provincial de Música. Es de Soldini, aunque se crió toda su vida en Pérez. Entre sus distintas pasiones, hay una que ocupa un lugar especial: la escritura. De hecho, cuando tiene que presentarse, no duda en definirse primero como escritor. “La poesía es lo que más me gusta hacer en la vida, así que escribo, soy escritora antes que nada”, contó a este medio.

“Escribo desde que tengo memoria, crecí en una casa llena de libros, o sea que debo haber empezado a escribir cuando empecé a leer”, recordó. Sin embargo, la poesía no siempre estuvo entre sus géneros favoritos. Ulises confesó que antes le “parecía algo terrible” y que no le encontraba el gusto pero todo cambió cuando una amiga le pidió que compusiera un texto y, casi sin proponérselo, terminó escribiendo un poema. “A partir de ahí me di cuenta de que me salía y le metí”, relató.

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Entre los autores que más lo inspiran mencionó a Emily Dickinson, John Keats y Borges, aunque también encuentra referentes en la música. “También muchos letristas de distintas canciones, Luis Alberto Spinetta, la manera en que escribe también me inspira bastante”, señaló.

Con las ganas de seguir aprendiendo y de encontrar espacios donde compartir sus escritos, Ulises suele anotarse en distintos certámenes literarios. A "Palabras al Vuelo", llegó gracias a una amiga que le compartió la convocatoria. Por recomendación de su mamá, decidió enviar "El lugar donde no llega el arte", un poema que hoy forma parte de Huellas en la Ribera y que él mismo describe como “íntimo y bastante inocente”.

Al explicar de qué trata su obra, el joven explicó: “Los seres humanos nos sorprendemos cuando descubrimos que hay cosas, partes de la naturaleza misma, que escapan a la concepción dentro de la creación humana”, expresó. En ese sentido, planteó que, hay cosas que escapan de la comprensión humana, pero que las personas recurren al arte "para contarlo".

Dos meses después de enviar su poema, recibió la noticia de que había sido seleccionado para formar parte del libro y también fue convocado a participar del podcast, una instancia que le permitió encontrarse con otros chicos y chicas que, al igual que él, habían sido elegidos para la publicación. Fueron dos encuentros: en el primero se conocieron, se presentaron y compartieron sus textos; en el segundo, se reunieron en el estudio para grabar sus voces.

“Me chocó mucho la variedad que había, muy variado, muchos puntos de vista, me parece lo mejor, para cualquier antología de poesía, y para una convocatoria así, que haya un poco de todo”, destacó sobre la experiencia. Y agregó: “Disfruté conociendo, no es una oportunidad que se da muy a menudo, así que estoy terriblemente agradecido por todo y por todas las oportunidades, toda una movida hermosa, en la que pude conocer otras voces”.

Este martes, Ulises tendrá por primera vez entre sus manos el libro que incluye su poema. Además, podrá compartirlo con su familia y recitarlo frente al público, algo que espera con especial entusiasmo.

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“Estoy súper contento, también súper emocionado”, aseguró. Y es que, si hay algo que disfruta tanto como escribir, es darle voz a sus propios versos. “Aparte de la poesía, lo que más disfruto, lo que más sustraigo de la poesía es la oratoria. Es decir, lo que más me gusta es hablar y narrar, interpretar mis poemas”, contó. Una pasión que este martes podrá compartir con quienes lo acompañaron en su camino como escritor.

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