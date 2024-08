Rocca admitió que fue "demasiado optimista" con los resultados del actual gobierno

El empresario se refirió principalmente a los avances del gobierno argentino para impulsar la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Para algunos analistas, el titular del grupo esperaba que a esta altura de la gestión de Milei, hubiera mayores novedades en relación a anuncio de inversiones. Tenaris es la compañía del grupo que produce tubos de acero para la industria petrolera.

La lentitud en las inversiones en Vaca Muerta se suman otros datos negativos a nivel mundial para Tenaris, por lo que algunos analistas anticipan que las ventas caigan hasta un 15%. La compañía registró ingresos operativos de u$s 650 millones en el segundo trimestre, un descenso anual del 54%.

Referente dominante de los empresarios que actúan en Argentina, las palabras de Rocca tienen alto impacto en la política del país. En la previa de 2001, una conferencia suya en la que criticó los efectos de la paridad cambiaria durante la convertibilidad, anticipó un proceso que terminó en la crisis política y económica de fin de siglo. Hoy, el CEO de Techint es uno de los principales apoyos corporativos del actual gobierno, al que nutrió de funcionarios, incluso en áreas claves como la conducción de YPF.

Pymes en extinción

Pero la rosca política y de negocios no siempre empalma con la realidad económica. El informe mensual de Industriales Pymes Argentinos (IPA) señaló que las tasas de caída interanual de ventas en el segmento de pequeñas y medianas empresas (pymes) no bajan del 10% mes a mes desde diciembre y esto redunda en el uso de apenas el 56,8% de capacidad instalada, 10 puntos menos que en 2023. El reporte advirtió que podrían cerrar 12.000 pymes.

Inversión externa

Hace seis meses, las cosas eran distintas. Según la Comisión Económica para América latina (Cepal), la Inversión Extranjera Directa (IED) aumentó 57% en la Argentina durante 2023. Fue el segundo país con mayor participación dentro de la región, solo superado por Brasil. El trabajo precisó que el país registró entradas por u$s 23.866 millones el año pasado, contra u$s 15.201 millones que había recibido en 2022. De esta forma, la participación dentro del total de la inversión en la región fue de 12,9%.

Detrás de Argentina se ubicó Chile que recibió fondos por u$s 21.738 millones y un incremento de 19,2%, captando el 11,8% del total.

Luego aparece Colombia con u$s 17.147 millones, con una caída de 0,2%, pero apropiándose del 9,3% del flujo de dinero dirigido a la región. Del informe resalta la caída de Uruguay que pasó de u$s 8.526 millones en 2022 a sufrir una salida de u$s 436 millones.