El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo

El gobierno decidió reducir el precio del biocombustible en casi un 2% para frenar las subas en las estaciones de servicio. La solución llega desde la bioenergía

En un intento por amortiguar el impacto del complejo escenario internacional, la Secretaría de Energía de la Nación oficializó una baja de casi el 2% en el precio del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. Es la resultante por favorecer y apostar a las pymes de biocombustibles.

Con la actualización, el precio de adquisición del biodiésel producido a base de aceite de soja destinado a su mezcla obligatoria con gasoil quedó en $1.808.690 por tonelada, para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de abril de 2026 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace. Anteriormente, el valor alcanzaba $1.842.796 lo que implica que la baja dispuesta es del 1,85%.

Claramente, se busca morigerar el impacto de la suba del petróleo, que acumula un alza del 50% desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán y llevó el barril a números no pensados hace pocas semanas. El corte obligatorio de biodiesel en el gasoil es del 7.5% aunque puede subir al 20% bajo la libre elección de la petrolera.

La semana pasada el gobierno les autorizó a las petroleras subir el corte de la nafta y el gasoil con biocombustibles. De esta manera, las refinadoras podrán incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol y hasta 20% de biodiesel, siempre que cumplan con los parámetros de calidad establecidos.

Vale recordar que la suba del precio internacional del crudo se trasladó directamente a los surtidores en las últimas semanas, lo que generó reclamos de distintos sectores por la suba de los costos que enfrentan para desarrollar sus actividades desde la logística productiva al transporte urbano.

El nuevo precio fijado “es el valor al cual deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno” y explicó que la baja en el valor se da a partir de que “las actuales condiciones del mercado de biodiesel ameritan la determinación de un nuevo precio”.

En los considerandos, se recordó que la secretaría energética está facultada para “determinar la metodología de cálculo de los precios a los cuales deberán llevarse a cabo la adquisición de biocombustibles para el cumplimiento de su mezcla obligatoria con los combustibles fósiles, la cual deberá garantizar una rentabilidad determinada, considerando los costos de elaboración, transporte y el precio para el producto puesto en su planta de producción”.

En el caso del bioetanol, elaborado a base de caña de azúcar y a base de maíz para cortar las naftas, aún rigen los precios fijados en enero. Los precios de los biocombustibles son parte de los costos que se reflejan en los surtidores, por lo que cada variación implica una modificación de los valores de la venta de nafta y gasoil al público.