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Licitación de la Hidrovía: uno de los oferentes explicó cómo diseñaron la oferta

El consorcio Jan De Nul NV y Servimagnus SA ofreció detalles de la oferta que presentó ante el Estado nacional para lograr la adjudicación de la Vía Navegable Troncal

27 de mayo 2026 · 17:53hs
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La licitación de la hidrovía entra en su etapa de definición

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La licitación de la hidrovía entra en su etapa de definición

A días de la apertura de los sobres en torno a la licitación de la hidrovía, el consorcio Jan De Nul NV y Servimagnus SA dio detalles de los planes que presentó para adjudicarse el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal. Este consorcio de origen belga-argentino corre con ventaja por sobre Deme NV, empresa de Bélgica, debido a una mejor puntuación técnica.

Jan De Nul NV, de capitales belgas, y Servimagnus SA, con base en Argentina, explicó que la propuesta técnica “fue diseñada conforme a estándares internacionales de seguridad operativa, interoperabilidad tecnológica y protección de infraestructura crítica vinculada al comercio exterior argentino”. No obstante, el consorcio “incorporó soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales líderes a nivel global y proveedores especializados de reconocida trayectoria, priorizando principalmente soluciones provenientes de los Estados Unidos”.

En esta línea, el consorcio aclaró que para resguardar la independencia operativa, tecnológica y financiera de la Vía Navegable Troncal “no se contempló la participación de empresas chinas, financiamiento soberano extranjero ni injerencia estatal externa en la operación de la concesión”.

>> Leer más: Jan De Nul NV y Servimagnus SA corre con ventaja en la licitación

Además, en caso de lograr la adjudicación de la licitación, Jan De Nul NV y Servimagnus SA “priorizará la contratación de proveedores y soluciones tecnológicas confiables alineados con los intereses estratégicos de Occidente y con los lineamientos de política exterior impulsados por el Gobierno de la República Argentina”.

La propuesta de Jan de Nul NV y Servimagnus SA se apoya en los 30 años de experiencia ininterrumpida en la Vía Navegable Troncal y en distintos puertos argentinos por parte de la firma oriunda de Bélgica que forma parte del consorcio.

Las propuestas del consorcio belga-argentino

Por otro lado, Jan De Nul NV y Servimagnus SA sostuvo que la “arquitectura tecnológica prevista para el sistema de monitoreo y gestión de la Vía Navegable Troncal (SiMon) incorpora soluciones “Cloud Native” de última generación, con elevados estándares de ciberseguridad, procesamiento de datos y resguardo de la información”.

El esquema propuesto contempla la transferencia del código fuente de los sistemas desarrollados a la Autoridad de Aplicación para “garantizar capacidad de auditoría, transparencia y soberanía tecnológica para el Estado Nacional”.

La licitación de la hidrovía entró en su etapa decisiva

La licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay dio un paso decisivo. A mediados de mayo se realizó la apertura del sobre con las ofertas económicas para la concesión de la Vía Navegable Troncal, un paso clave para la definición del oferente que se quedará con el dragado y balizamiento de la traza fluvial. El consorcio conformado por Jan de Nul y ServiMagnuss quedó posicionado como el principal candidato para adjudicarse la concesión.

Con la apertura del sobre 3, además de conocerse cuál será la propuesta económica de cada oferente, se reveló uno de los datos más esperados por usuarios, exportadores y terminales: qué nivel de peaje propondrán para operar la principal vía navegable del país durante los próximos 25 años.

Un comunicado del Ministerio de Economía nacional señala que la oferta económica presentada tanto por Jan de Nul como por Deme fue de u$s 3,8, lo que reduce 50 centavos lo que se paga hoy, generando un ahorro de 13,5%. "Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización. El objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país", puntualizaron.

Las dos compañías que quedaron en la contienda son Jan De Nul NV junto a Servimagnus y la belga DEME NV, luego de haber superado las instancias técnicas previas de evaluación. Durante esta segunda fase, se examinaron las propuestas técnicas presentadas por las compañías. El análisis abarcó los planes de trabajo y antecedentes específicos de los oferentes.

La resolución emitida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) confirmó que Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que Deme alcanzó 42,14 puntos. Jan De Nul llegó a la etapa económica con ventaja en la puntuación técnica frente a Deme.

“Desde que se emitió el acta de evaluación, el pasado jueves 7 de mayo, y a pesar de trascendidos periodísticos que afirmaban lo contrario, ninguno de los dos oferentes presentó impugnaciones administrativas que el pliego les permite, por lo cual, la Agencia concluyó que ambas compañías cumplen las exigencias establecidas en los pliegos y finalizó la etapa técnica de las evaluaciones”, publicaron en un comunicado la Anpyn.

La oferta económica tendrá el mayor peso en la decisión final, buscando asegurar la tarifa más competitiva para los productores argentinos, resaltaron desde la Anpyn. Esta etapa final representa el 60% de la calificación total del proceso, con un máximo de 120 puntos en juego, por lo que constituye el tramo decisivo de la convocatoria.

Concluidas las evaluaciones, se procederá a la adjudicación y a la firma del nuevo contrato para la concesión de la hidrovía, que contempla una inversión estimada superior a los 10.000 millones de dólares.

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